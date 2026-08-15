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Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România. Are de executat 19 ani și 4 luni

Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România. Are de executat 19 ani și 4 luni
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Ionel Onofraș, fost primar al municipiului Iași, a fost adus în România din Italia, sâmbătă, 15 august, după ce a fost dat în urmărire internațională și inclus în categoria „Most Wanted”. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a fost condamnat definitiv la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală.

Fostul primar al Iașiului, prins în Italia

Poliția Română anunță că bărbatul a fost adus în țară în urma cooperării dintre autoritățile române și cele italiene, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Ionel Onofraș a fost preluat din Italia și introdus într-o unitate de detenție din România, în vederea executării pedepsei de 19 ani și 4 luni de închisoare.

Fostul edil a fost inclus în categoria internațională „Most Wanted” după ce a fost dat în urmărire pentru executarea mandatului de arestare.

A fost primar al Iașiului timp de două luni

Potrivit informațiilor publice, Ionel Onofraș a deținut pentru scurt timp funcția de primar al municipiului Iași, imediat după Revoluția din decembrie 1989.

Acesta a fost numit în funcție la sfârșitul anului 1989 și a rămas primar până în februarie 1990, ocupând postul timp de aproximativ două luni.

La momentul depistării sale în Italia, bărbatul locuia în județul Iași și era căutat la nivel internațional.

Bărbatul fost prins în Italia în luna aprilie

Depistarea lui Ionel Onofraș a avut loc la 30 aprilie 2026, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigații Criminale, Biroul Urmăriri, în colaborare cu autoritățile italiene.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Schimbul de informații și cooperarea dintre autoritățile române și italiene s-au realizat cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne din Italia și al Biroului SIRENE România. După finalizarea procedurilor judiciare, fostul primar a fost predat autorităților române și adus în țară pentru executarea pedepsei.

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