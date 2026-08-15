Care sunt cele 3 fructe care îngrașă mai mult decât carnea, potrivit Mihaelei Bilic: „Fructoza se transformă în grăsime”.

Deși fructele reprezintă unele dintre cele mai sănătoase alimente pe care le putem consuma, este important să ținem cont de câteva reguli. Chiar dacă sunt o alegere excelentă pentru sănătatea și dieta noastră, trebuie să avem în vedere ce cantitate consumăm, sub ce formă, dar și cu ce le combinăm.

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„Fructele inseamna apa cu fructoza, iar ficatul proceseaza fructoza similar alcoolului. Asta, pentru ca celulele organismului nostru nu au nevoie de fructoza ca sa functioneze, ci de glucoza, ca urmare, fructoza se va transforma in grasime de rezerva”, a precizat medicul nutriționist Mihaela Bilic, în cadrul emisiunii „Doctor de Bine”.

Top 3 fructe care îngrașă cel mai mult

Printre fructele care trebuie consumate cu mai multă atenție se numără cireșele, pepenele și strugurii, spune medicul nutriționist Mihaela Bilic.

În cazul cireșelor, cantitatea este unul dintre principalele motive de îngrijorare. Deși sunt gustoase și bogate în nutrienți, acestea pot fi consumate foarte ușor în exces. Un kilogram de cireșe poate încăpea într-un castron relativ mic. Astfel, putem ajunge să consumăm o cantitate mare fără să ne dăm seama.

Un alt aspect important este modul în care fructele sunt consumate. Fructele întregi conțin apă și fibre, inclusiv pectine, care formează un gel în contact cu apa și încetinesc absorbția zaharurilor. Pulpa fructului acționează astfel ca un „burete” care ține fructoza și face ca aceasta să fie absorbită mai lent. Situația se schimbă atunci când fructele sunt transformate în suc, deoarece o mare parte dintre fibre este eliminată.

Și pepenele are particularitățile sale. Atât pepenele roșu, cât și cel galben conțin pigmenți benefici pentru piele. Totuși, pepenele galben are de aproximativ trei ori mai multe fibre decât cel roșu. Astfel, la un conținut similar de fructoză, zaharurile din pepenele galben pot fi absorbite mai lent.