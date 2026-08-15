Ziua Marinei Române este sărbătorită sâmbătă, 15 august 2026, în șase orașe din țară, la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, transmit Forțele Navale Române și Ministerul Afacerilor Interne.

UPDATE: 10:40: Radu Miruță, a transmis, de Ziua Marinei, un mesaj în care a vorbit despre importanța strategică a Mării Negre, intensificarea atacurilor din apropierea graniței României și necesitatea accelerării programelor de înzestrare ale Armatei.

UPDATE 10:30: Premierul demis, Ilie Bolojan, a fost huiduit de oamenii din mulțime spre finalul discursului său. Din public s-au auzit mai multe reacții critice la adresa acestuia. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți oameni au scandat „Aplaudați marinarii, nu pe tine!” și „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

UPDATE: 10:22: Ilie Bolojan: „Marina noastră este o promisiune că România își va apăra granițele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm”

Premierul demis, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de Ziua Marinei. Acesta a subliniat că securitatea la granița de Est, profesionalismul forțelor navale și libertatea de navigație pe Marea Neagră sunt mai importante ca oricând.

„Distinși invitați, stimați marinari, ofițeri, subofițeri, dragi români, Sunt aici în semn de respect față de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la granița de Est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură pe Marea Neagră este o miză, nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând. Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune, o promisiune că, în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar pe cele pe care le vedem pe uscat, ci și pe cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liber pe Marea Neagră și pe mările lumii. Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat, să le mulțumesc celor care îi susțin, familiilor acestora, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm pentru securitatea graniței noastre de Est și din Marea Neagră. Sunt aici să mulțumesc și cetățenilor din Constanța, pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române. La mulți ani tuturor marinarilor noștri, la mulți ani Marinei Române. Dumnezeu să aibă în pază România!”, a spus premierul Ilie Bolojan.

UPDATE: 10:15: Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Marinei, transmis de Marius Gabriel Lazurca

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Gabriel Lazurca, a transmis mesajul președintelui Nicușor Dan care lipsește de la evenimentul organizat la malul Mării Negre. Mesajul a fost postat de Nicușor Dan și pe Facebook.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vă urez liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri. Celebrăm astăzi si Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă. În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul. Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre. În această zi de sărbătoare, le mulțumesc tuturor marinarilor militari și civili. Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, a transmis președintele României.

UPDATE 10:04: Premierul demis Ilie Bolojan a sosit, sâmbătă, la festivitățile organizate de Ziua Marinei. Șeful interimar al Executivului a asistat la momentul ridicării pavilionului și la cel al intonării imnului de stat. În tribuna oficială, Bolojan a fost surprins alături de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Știrea inițială

Centrul acestui eveniment va fi la Constanța, unde festivitățile vor avea loc atât pe faleză, cât și în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei. Începând cu ora 10.00, peste 3.500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

Ilie Bolojan, prezent la Constanța. Comandantul suprem al armatei, președintele Nicușor Dan, nu are program oficial

Premierul interimar, Ilie Bolojan, și-a anunțat participarea la eveniment și va ține un discurs. Președintele Nicușor Dan nu are însă program oficial sâmbătă și nu este anunțat la manifestările de la Constanța.

Președintele României a lipist și anul trecut de la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Marinei. Atunci, Nicușor Dan a participat la ceremonii religioase la Mănăstirea Sâmbăta și a explicat ulterior că a dorit să rupă tradiția prezenței președintelui la evenimentele de la Constanța.

Ziua Marinei Române la București

În București, manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române vor avea loc sâmbătă, 15 august, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”, fostul Parc Herăstrău, în zona debarcaderului. În intervalul orar 09:00-10:00, va fi organizată o ceremonie militară și religioasă, la care va lua parte personalul Statului Major al Forțelor Navale.

Evenimente și în Brăila, Tulcea și Galați

Ziua Marinei Române va fi sărbătorită, la Brăila pe faleza Dunării în zona scenei, începând cu ora 10:00, odată cu intonarea Imnului Național al României, ridicarea pavilionului, geacului și a marelui pavoaz, în sincron cu cele 21 de salve de tun, trase de la bordul navelor purtătoare de artilerie.

În garnizoana Tulcea, militarii unităților de marină vor aduce un omagiu eroilor marinari în cadrul unei ceremonii militare cu depuneri de coroane desfășurată pe data de 14 august la ora 09:00, la Cimitirul Eroilor din municipiul Tulcea. Tulcenii sunt așteptați pe 15 august să sărbătorească Ziua Marinei Române pe faleza Dunării în intervalul orar 10:00-13:00.

La Galați, pe data de 15 august activitățile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române vor începe la ora 17:00, în zona Elice unde se vor desfăşura o ceremonie militar-religioasă cu lansarea ancorei de flori în apele Dunării, exerciţii navale precum și parada navelor militare şi a celor civile.