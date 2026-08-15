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Panică în Spania: Un cutremur de 5 grade a lovit Granada și s-a resimțit în alte zece provincii. Ce pagube au fost înregistrate

Melania Agiu
Panică în Spania: Un cutremur de 5 grade a lovit Granada și s-a resimțit în alte zece provincii. Ce pagube au fost înregistrate
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Sursă foto: X/@adriahimovich_
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Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade a zguduit orașul Granada, din comunitatea autonomă Andaluzia, în Spania de sud, la ora locală 1:04. Seismul a avut epicentrul în Alhendín, relatează RTVE.

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Acesta a provocat pagube materiale și a fost resimțit în zece provincii. Guvernul regional al Andaluziei a activat faza de urgență, situația operațională 1, din Planul de prevenire a riscurilor seismice. Deocamdată, nu există răniți. Serviciul 112 a primit peste 200 de apeluri.

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Deși Institutul Geografic Național (IGN) a estimat inițial intensitatea cutremurului la 4,8 grade, organismul aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, Mobilității și Agendei Urbane a revizuit la 5 magnitudinea cutremurului înregistrat sâmbătă, la ora locală 1:04, la o adâncime de 2 kilometri.

Sursă video: X/@realidad_int

Cutremurul a provocat alunecări de teren, căderea unor elemente de fațadă și acoperișuri, precum și pagube în diferite zone din Granada.

Acest cutremur a fost resimțit și în localități din nordul provinciei, precum Huéscar; în Almuñécar, Salobreña și Motril, de pe coastă; în vestul provinciei și în Alpujarra.

De asemenea, cutremurul a fost resimțit și în localități din Jaén, precum Alcalá la Real, Linares sau Jódar; în localități de pe coasta Almeriei, precum capitala provinciei, Roquetas, El Ejido sau Adra, precum și pe coasta Malagăi, de la Fuengirola sau Torremolinos până la Vélez, pe lângă capitala provinciei, Córdoba.

Sursă video: X/@AltRightEspan

După cutremurul cu epicentrul în Alhendín, șase minute mai târziu, a avut loc un seism de 2,6 grade, cu epicentrul la un kilometru adâncime în Gójar.

Vineri au fost înregistrate alte trei cutremure în aceeași zonă a aglomerării urbane din Granada, de magnitudine mai mică, dar care au alarmat, de asemenea, populația.

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