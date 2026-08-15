Peste 2,6 milioane de români își serbează onomastica de Sfânta Maria Mare. Ce nume sunt sărbătorite pe 15 august

Peste 2,6 milioane de români își sărbătoresc onomastica sâmbătă, 15 august 2026, de Sfânta Maria Mare. În această zi, creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria și una dintre cele mai mari zile onomastice din România.

Ce sărbătoresc creștinii pe 15 august

În calendarul ortodox, 15 august este ziua Adormirii Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare sau Uspenia. Basilica.ro o descrie drept cea mai importantă dintre sărbătorile dedicate Maicii Domnului.

Pentru milioane de români, această zi are însă și o semnificație personală, fiind asociată cu sărbătorirea numelui.

Adormirea Maicii Domnului amintește de sfârșitul vieții pământești a Fecioarei Maria. În tradiția Bisericii, momentul este privit nu doar ca o moarte, ci ca trecerea la viața veșnică. Tradiția bisericească vorbește, de asemenea, despre ridicarea Maicii Domnului la cer după Adormire.

Sărbătoarea este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului, care, potrivit calendarului Patriarhiei Române pentru 2026, s-a încheiat vineri, 14 august.

Peste 2,6 milioane de români poartă nume derivate din Maria

Potrivit datelor publice ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), peste 2,6 milioane de români poartă prenume asociate sărbătorii din 15 august.

În rândul femeilor, Maria este de departe cel mai răspândit prenume, în timp ce Marian este cel mai întâlnit în cazul bărbaților.

Prenumele feminine sărbătorite de Sfânta Maria

Potrivit statisticii oficiale DGEP pentru 15 august, femeile care poartă următoarele prenume își sărbătoresc onomastica:

Maria – 1.491.115 persoane

Mariana – 261.828

Marinela – 50.516

Mărioara – 49.636

Marina – 29.738

Mioara – 29.102

Marilena – 24.200

Maricica – 21.263

Mara – 19.641

Mia – 4.565

Măriuța – 2.944

Marița – 2.879

Măriuca – 1.951

Marinica – 1.610

Mari – 1.465

Mary – 1.458

Marusia – 811

Mery – 174

Ce nume de bărbați sunt sărbătorite

În cazul bărbaților, DGEP include în statistica pentru Adormirea Maicii Domnului următoarele prenume:

Marian – 314.773 persoane

Marius – 258.168

Marin – 68.128

Marinică – 2.994

Marinache – 79

Marius își sărbătorește onomastica de Sfânta Maria?

În cazul prenumelui Marius există de mai mult timp o dezbatere privind asocierea acestuia cu sărbătoarea Sfintei Maria, inclusiv din cauza originii sale etimologice diferite, invocată atât de lingviști, cât și de unele surse religioase.

Numele Marius este însă inclus în această listă deoarece Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor îl menționează explicit în statistica oficială pentru Adormirea Maicii Domnului din 15 august 2026.

Se spune „La mulți ani” pe 15 august?

În fiecare an apare întrebarea dacă este potrivit să le spunem „La mulți ani” celor care își serbează numele pe 15 august, având în vedere că sărbătoarea este dedicată Adormirii Maicii Domnului.

Confuzia este legată și de existența celei de-a doua mari sărbători dedicate Fecioarei Maria: Nașterea Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie și cunoscută popular drept Sfânta Maria Mică.

În tradiția populară există persoane care preferă să nu facă urări pe 15 august și să aștepte până la 8 septembrie. Cu toate acestea, 15 august este considerată în mod obișnuit zi onomastică pentru persoanele care poartă numele Maria, Marian și derivatele acestora.

Nu există o regulă bisericească generală care să interzică urările de „La mulți ani” pe 15 august.

15 august, zi liberă legală

Adormirea Maicii Domnului este inclusă în Codul muncii printre sărbătorile legale în care, ca regulă, nu se lucrează.

În 2026, însă, 15 august cade sâmbătă. Astfel, pentru angajații care au program obișnuit de luni până vineri, această sărbătoare nu generează o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii.

Ziua Marinei Române, celebrată tot pe 15 august

Data de 15 august este legată în România și de tradiția marinarilor. În aceeași zi este sărbătorită Ziua Marinei Române și a Forțelor Navale.

În 2026, Forțele Navale organizează manifestări dedicate Zilei Marinei în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. La Constanța este programat inclusiv un amplu exercițiu naval.

Ziua Marinei Române are o tradiție de peste un secol, iar în 2026 se împlinesc 124 de ani de la prima sărbătorire.