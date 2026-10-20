Ion Cristoiu: Putem vorbi deja de o ingerință ucraineană ( nu rusă!) în alegerile din S.U.A.

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție acuzațiile lui Volodimir Zelenski la adresa Statelor Unite.

„Știre din această dimineață, citez: «Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski acuză Washington-ul că nu mai furnizează Kiev-ului informații secrete care să permită detectarea rachetelor rusești ce se apropie, înainte ca acestea să lovească și că limitează funcționarea sistemului Starshield, versiunea militară a rețelei Starlink, utilizată de armata ucraineană pentru comunicațiile și operațiunile sale». Aceste acuzații au fost aduse lui Donald Trump în fața unor senatori americani. Ele au fost preluate imediat de presa internțională și de cea americană. În esență, Volodimir Zelenski îl acuză pe Donald Trump prin această declarație că ajută Rusia agresoare să lovească, să facă pagube umane și materiale în Ucraina și că la ora actuală putem vorbi de o complicitate între Donald Trump și Vladimir Putin”, a declarat Ion Cristoiu.