Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Putem vorbi deja de o ingerință ucraineană ( nu rusă!) în alegerile din S.U.A.

Ion Cristoiu: Putem vorbi deja de o ingerință ucraineană ( nu rusă!) în alegerile din S.U.A.

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție acuzațiile lui Volodimir Zelenski la adresa Statelor Unite.

„Știre din această dimineață, citez: «Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski acuză Washington-ul că nu mai furnizează Kiev-ului informații secrete care să permită detectarea rachetelor rusești ce se apropie, înainte ca acestea să lovească și că limitează funcționarea sistemului Starshield, versiunea militară a rețelei Starlink, utilizată de armata ucraineană pentru comunicațiile și operațiunile sale». Aceste acuzații au fost aduse lui Donald Trump în fața unor senatori americani. Ele au fost preluate imediat de presa internțională și de cea americană. În esență, Volodimir Zelenski îl acuză pe Donald Trump prin această declarație că ajută Rusia agresoare să lovească, să facă pagube umane și materiale în Ucraina și că la ora actuală putem vorbi de o complicitate între Donald Trump și Vladimir Putin”, a declarat Ion Cristoiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Ce se întâmplă doctore
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
Te poți angaja cu 2.500 euro/lună! Ce condiții trebuie să îndeplinești
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
FLASH NEWS Amendă record de 100.000 de lei pentru poluarea cu cenușă de la Termocentrale Craiova
09:23
Amendă record de 100.000 de lei pentru poluarea cu cenușă de la Termocentrale Craiova
FLASH NEWS Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”
09:23
Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”
LIVE A început a doua zi de audieri a miniștrilor din Cabinetul Niculescu. Premierul desemnat cere azi votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern
09:12
A început a doua zi de audieri a miniștrilor din Cabinetul Niculescu. Premierul desemnat cere azi votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern
CONTROVERSĂ Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
09:00
Încă o lovitură pentru „flota din umbră” a Rusiei? Autoritățile egiptene înăspresc regulile de tranzit prin Canalul Suez
REACȚIE Bunicul băiatului de 13 ani, care a atacat o profesoară și un elev la școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița, susține că nepotul lui ar fi fost victima bullying-ului
08:56
Bunicul băiatului de 13 ani, care a atacat o profesoară și un elev la școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița, susține că nepotul lui ar fi fost victima bullying-ului
ALEGERI Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie
08:23
Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie

Cele mai noi

Trimite acest link pe