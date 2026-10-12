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Ion Cristoiu: Zelenski se implică în alegerile din S.U.A. de partea Democraților împotriva lui Trump

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În Pastila sa editorială de luni, 12 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu spune că „Zelenski se implică în alegerile din SUA de partea Democraților împotriva lui Trump”.

„În scurt timp după anunțul lui Donald Trump privind acordul referitor la motorină, e vorba de un acord între Donald Trump și Vladimir Putin, în urma căruia Statele Unite ale Americii suspendă sancțiunile în ceea ce privește importul de motorină rusească, iar rușii se angajează să vândă de urgență motorină Americii.

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Așa cum am spus și în această pastilă și în jurnalul meu video, e vorba de o necesitate economică, dar și electorală, a lui Donald Trump. Motorina este sângele economiei americane. Criza din Golf, războiul din Golf, a făcut ca prețul la pompă să crească, iar niciun președinte american nu-și poate permite o asemenea realitate. În aceste condiții, ținând cont că în noiembrie au loc alegeri cruciale pentru Congres, după cum spun mulți, Donald Trump s-a văzut obligat să încheie acest acord. Un acord care, cum bine se știe, nu este atât de avantajos, să spunem, pentru Rusia.

Avantajos ar fi fost dacă Rusia primea arme sau soldați, ca să poată să spargă odată pentru totdeauna frontul în Ucraina. Dar, prin aceasta, Vladimir Putin a arătat voința de a-l ajuta pe Donald Trump și de a-i ajuta și pe republicani în încercarea lor din noiembrie.

Spun asta deoarece, la puțin timp după anunț, un vas rusesc a ajuns la coastele americane cu motorină. Acesta plecase pe 22 septembrie din Sankt Petersburg. Asta înseamnă că acordul nu s-a stabilit în cursul convorbirii telefonice, ci negocierile au început cel mult cu mult mai demult.

Știrea, după părerea mea, cea mai importantă este aceasta, cu vaporul care ajunge la timp, deoarece, imediat ce s-a anunțat acordul, democrații și mașinăria lor de presă europeană au făcut mare caz de faptul că este un bluf și că rușii nu vor livra motorină. Venirea acestui vapor a fost un dublu semnal: că rușii respectă acordul și că sunt serioși.

Este și un semnal important pentru prețul carburantului, care depinde și de context, și de imagine, nu numai de realități.

În acest context, vedem o reacție de o rară virulență a lui Volodimir Zelenski împotriva lui Trump. La rândul său, Donald Trump a spus că ar fi bine să se lepede de președintele Zelenski.

Reacția virulentă a lui Volodimir Zelenski este ciudată până la un punct, deoarece, de regulă, Zelenski a încercat până acum să atenueze, să zicem, atacurile americanilor, spunând că lucrurile nu stau chiar așa, și apoi să treacă la un soi de „lugu-lugu” față de președintele american.

Să ne uităm la 28 februarie 2025, când a avut loc acel episod din Biroul Oval. De data aceasta, Zelenski a exagerat chiar caracterul periculos al acordului, dar și al blufului. Cum se explică asta? Această schimbare se explică prin implicarea lui Zelenski alături de democrați în campania electorală din noiembrie.

De fapt, e vorba de o alăturare a lui Zelenski la un cor european, pentru că europenii s-au înscris în bătălia electorală de partea democraților.

Rămâne de văzut cine va învinge în acest conflict și în ce măsură implicarea lui Zelenski de partea democraților va fi benefică sau nu pentru Ucraina”, spune Ion Cristoiu.

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