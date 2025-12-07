ALEGERI BUCUREȘTI 2025 ALEGERILE din Capitală, sub „lupa” presei din Rusia. Propaganda de la Moscova vorbește despre un „deficit de legitimitate democratică” în România
Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 72,67% procese verbale
Imediat după închiderea urnelor, Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea voturilor în București și în localitățile din cele 11 județe în care au avut loc alegeri parțiale.