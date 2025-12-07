Prima pagină » Știri politice » Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,16%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2, iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3

🚨 Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,16%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2, iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3

07 dec. 2025, 23:03, Știri politice
Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,16%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2, iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3
Rezultatele AEP arată că din aproximativ 600.000 de voturi, o treime s-au dus spre Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, iar restul electoratului a fost împărțit între Anca Alexandrescu, candidatul suveranist, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, candidații partidelor aflate la guvernare. Candidatul favorit al președintelui Nicușor Dan - Cătălin Drulă - a pierdut din nou alegerile, pentru a treia oară în un an și jumătate. Nici PSD nu se află într-o situație mai bună. Pentru a 3-a oară a pierdut alegerile, deși candidatul oficial al partidului era poziționat în sondaje drept favorit.
Actualizări
08:07

UPDATE: Cum arată scorurile candidaților după numărarea a 100% din voturi

După numărarea a 100% din voturi, scorurile candidaților sunt următoarele:
Ciprian Ciucu – 36,16%;

Anca Alexandrescu – 21,94%;

Daniel Băluță – 20,51%

Cătălin Drulă – 13,90%

Ana Ciceală – 5,85%

23:51

UPDATE. Ora. 24:00. Numărare 98,91 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 36,07 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,01 %
  3. Daniel Băluță – 20,55 %
  4. Cătălin Drulă – 13,89 %
23:41

UPDATE. Ora. 23:50. Numărare 98,22 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 36,02 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,02 %
  3. Daniel Băluță – 20,58 %
  4. Cătălin Drulă – 13,89 %
23:31

UPDATE. Ora. 23:40. Numărare 97,36 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,91 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,08 %
  3. Daniel Băluță – 20,62 %
  4. Cătălin Drulă – 13,87 %
23:25

UPDATE. Ora. 23:30. Numărare 95,89 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,82 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,15 %
  3. Daniel Băluță – 20,66 %
  4. Cătălin Drulă – 13,86 %
23:21

UPDATE. Ora. 23:25. Numărare 94,34 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,65 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,26 %
  3. Daniel Băluță – 20,71 %
  4. Cătălin Drulă – 13,87 %
23:18

UPDATE. Ora. 23:20. Numărare 93,10 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,57 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,29 %
  3. Daniel Băluță – 20,75 %
  4. Cătălin Drulă – 13,88 %
23:15

UPDATE. Ora. 23:15. Numărare 91,00 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,42 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,36 %
  3. Daniel Băluță – 20,82 %
  4. Cătălin Drulă – 13,88 %
23:09

UPDATE. Ora. 23:10. Numărare 88,52 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,28 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,44 %
  3. Daniel Băluță – 20,86 %
  4. Cătălin Drulă – 13,88 %
22:55

UPDATE. Ora. 23:00. Numărare 83,01 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,25 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,56 %
  3. Daniel Băluță – 20,86 %
  4. Cătălin Drulă – 13,80 %
22:50

UPDATE. Ora. 22.55. Numărare 79,83 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,06 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,70 %
  3. Daniel Băluță – 20,91 %
  4. Cătălin Drulă – 13,78 %
22:45

UPDATE. Ora. 22.50. Numărare 75,02 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 34,83 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,88 %
  3. Daniel Băluță – 20,95 %
  4. Cătălin Drulă – 13,75 %
22:41

UPDATE. Ora. 22.45. Numărare 70,36 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 34,63 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,92 %
  3. Daniel Băluță – 21,06 %
  4. Cătălin Drulă – 13,75 %
22:39

UPDATE. Ora. 22.40. Numărare 65,94 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 34,62 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,95 %
  3. Daniel Băluță – 21,08 %
  4. Cătălin Drulă – 13,72 %
22:34

UPDATE. Ora. 22.35. Numărare 60% din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 34,10 %
  2. Anca Alexandrescu – 23,25 %
  3. Daniel Băluță – 21,24 %
  4. Cătălin Drulă – 13,75 %
22:21

UPDATE , ora 22:30: S-au numărat 52,75 % din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 33,48 %
  2. Anca Alexandrescu – 23,68 %
  3. Daniel Băluță – 21,49 %
  4. Cătălin Drulă – 13,67 %

Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 94,81 % procese verbale

  1. Marcel Ciolacu – 51,93 %
  2. Ștefăniță-Alin Avrămescu – 27,37 %
22:17

UPDATE , ora 22:20: S-au numărat 38,87% din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 33,19 %
  2. Anca Alexandrescu – 24,08 %
  3. Daniel Băluță – 21,43 %
  4. Cătălin Drulă – 13,57 %

Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 91,27% procese verbale

  1. Marcel Ciolacu – 51,85 %
  2. Ștefăniță-Alin Avrămescu – 27,39 %
22:09

UPDATE , ora 22:10: S-au numărat 26,14% din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 31,96%
  2. Anca Alexandrescu – 25,20%
  3. Daniel Băluță – 21,79%
  4. Cătălin Drulă – 13,28 %

Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 86,08 % procese verbale

  1. Marcel Ciolacu – 52,22 %
  2. Ștefăniță-Alin Avrămescu – 27,16 %
21:56

UPDATE , ora 22:00: S-au numărat 13,19% din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 29,88%
  2. Anca Alexandrescu – 26,86%
  3. Daniel Băluță – 22,29%
  4. Cătălin Drulă – 13,25%

Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 72,67% procese verbale

  1. Marcel Ciolacu – 52,24%
  2. Ștefăniță-Alin Avrămescu – 27,14%
21:54

UPDATE , ora 21:55: S-au numărat 8,46% din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 29,98%
  2. Anca Alexandrescu – 27,89%
  3. Daniel Băluță – 22,38%
  4. Cătălin Drulă – 13,03%
21:48

UPDATE , ora 21:50: S-au numărat 5,51% din procesele verbale din București

  1. Anca Alexandrescu – 29,63%
  2. Ciprian Ciucu – 27,47%
  3. Daniel Băluță – 22,30%
  4. Cătălin Drulă – 12,65%
21:44

UPDATE , ora 21:45: S-au numărat 3,80% din procesele verbale din București

  1. Anca Alexandrescu – 33,27%
  2. Ciprian Ciucu – 23,67%
  3. Daniel Băluță – 22,92%
  4. Cătălin Drulă – 12,35%

Imediat după închiderea urnelor, Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea voturilor în București și în localitățile din cele 11 județe în care au avut loc alegeri parțiale.

