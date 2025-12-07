Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după câștigarea Consiliului Județean „Categoric mă mut înapoi. Sunt chiriile mai ieftine”

Marcel Ciolacu, care, în momentul redactării acestei știri, are 52% din votul pentru președinția Consiliului Județean Buzău, a spus, într-un după primele reacții după alegeri, că intenționează să se mute înapoi la Buzău. Fostul premier a motivat această alegere prin faptul că sunt chiriile mai ieftine.

„Mi-a plăcut întotdeauna administrația locală și cred că vom duce la îndeplinire ceea ce am promis. Categoric mă mut înapoi în Buzău. Am pribegit destul. Asta nu înseamnă că nu o să merg și la București, dar chiriile în București sunt mai scumpe, în Buzău e mult mai ieftin.

Românii s-au săturat de alegeri. S-au săturat și de politicieni.

Sunt ferm convins că s-au săturat de pachetul 1, de pachetul 2, de această apocalipsă în fiecare seară”