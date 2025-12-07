Prima pagină » Știri politice » Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după câștigarea Consiliului Județean „Categoric mă mut înapoi. Sunt chiriile mai ieftine”

Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după câștigarea Consiliului Județean „Categoric mă mut înapoi. Sunt chiriile mai ieftine”

07 dec. 2025, 22:33, Știri politice

Marcel Ciolacu, care, în momentul redactării acestei știri, are 52% din votul pentru președinția Consiliului Județean Buzău, a spus, într-un după primele reacții după alegeri, că intenționează să se mute înapoi la Buzău. Fostul premier a motivat această alegere prin faptul că sunt chiriile mai ieftine.

„Mi-a plăcut întotdeauna administrația locală și cred că vom duce la îndeplinire ceea ce am promis. Categoric mă mut înapoi în Buzău. Am pribegit destul. Asta nu înseamnă că nu o să merg și la București, dar chiriile în București sunt mai scumpe, în Buzău e mult mai ieftin.

Românii s-au săturat de alegeri. S-au săturat și de politicieni.

Sunt ferm convins că s-au săturat de pachetul 1, de pachetul 2, de această apocalipsă în fiecare seară”

Fostul premier a candidat pentru șefia Consiliului Județean Buzău. La ora 22.:30, acesta avea 52% din voturi.

RECOMADĂRILE AUTORULUI:

🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine câștigă alegerile în București. Marcel Ciolacu este noul președinte CJ Buzău

Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Elena Lasconi se bucură de victoria lui Ciucu: „O zi bună pentru democrație”
22:54
Elena Lasconi se bucură de victoria lui Ciucu: „O zi bună pentru democrație”
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu, primul mesaj pentru bucureșteni, după ce a devenit Primarul Capitalei: „Va fi proiectul vieții mele”
22:32
Ciprian Ciucu, primul mesaj pentru bucureșteni, după ce a devenit Primarul Capitalei: „Va fi proiectul vieții mele”
VIDEO Ciprian Ciucu aruncă bomba serii: „Nicușor Dan a votat cu Ana Ciceală”
21:56
Ciprian Ciucu aruncă bomba serii: „Nicușor Dan a votat cu Ana Ciceală”
FLASH NEWS Sondaj Sociopol: Drulă spulberat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu rămâne pe primul loc cu 32%
21:50
Sondaj Sociopol: Drulă spulberat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu rămâne pe primul loc cu 32%
LIVE UPDATE 🚨 Anca Alexandrescu, pe locul doi la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidata susținută de AUR are un scor de peste 22%
21:31
🚨 Anca Alexandrescu, pe locul doi la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidata susținută de AUR are un scor de peste 22%
LIVE UPDATE George Simion, mesaj pentru Anca Alexandrescu, după exit-poll-urile pentru Primăria Capitalei: „Mulțumesc pentru lupta grea și rezultatul bun”
21:12
George Simion, mesaj pentru Anca Alexandrescu, după exit-poll-urile pentru Primăria Capitalei: „Mulțumesc pentru lupta grea și rezultatul bun”
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate oficiale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu conduc la numărul de voturi
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
EXTERNE Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
23:23
Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
EXCLUSIV Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
23:16
Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
SPORT Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga
23:12
Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga
LIVE 🚨 Peste 94% din voturi numărate. Marea surpriză a alegerilor: Anca Alexandrescu este pe locul 2
23:03
🚨 Peste 94% din voturi numărate. Marea surpriză a alegerilor: Anca Alexandrescu este pe locul 2
ACTUALITATE Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”
23:03
Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși
22:42
Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși

Cele mai noi