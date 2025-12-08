Cum comentează presa maghiară alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”

Presa maghiară a relatat pe larg alegerile de la București. Publicațiile din țara vecină au ales titluri care subliniază prezența scăzută la vot și impactul politic al victoriei liberalului Ciprian Ciucu.

Site-ul economx.hu a ales un titlu direct legat de alegerile de la București – „Vecinii au decis: aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”.

Prezență extrem de scăzută la vot

Publicația maghiară a pus accent pe dezinteresul alegătorilor – doar 32,71% dintre bucureșteni s-au prezentat la urne, aproximativ 589.000 din 1,8 milioane de locuitori ai exprimându-și votul.

Și publicația Transtelex a analizat în profunzime alegerile de la București. „Liberalii preiau Capitala până în 2028, victoria lui Ciucu ar putea perturba echilibrul național al puterii”, a titrat ziarul maghiar. Transtelex subliniază că victoria îl consolidează pe Ilie Bolojan și, în același timp, îl slăbește pe președintele Nicușor Dan.

Transtelex a dedicat un articol separat declarațiilor noului primar. „Ciucu anunță o nouă direcție pentru PNL” a fost titlul ales de publicația maghiară. Ciucu a declarat că PNL intră într-o perioadă de stabilitate. El dorește să „formeze o nouă generație de politicieni competenți și integrați”.

HVG a prezentat alegerile de la București ca pe o înfrângere a extremei drepte. Publicația maghiară subliniază victoria lui Ciucu cu 36,17% din voturi. Anca Alexandrescu (AUR) a obținut 21,94%. Daniel Băluță (PSD) s-a clasat pe locul trei cu 20,51%.

Impactul asupra Guvernului Bolojan

Magyar Hang a titrat: „Candidatul liberal la funcția de primar învinge candidații de extremă dreapta cu o marjă largă”. Articolul analizează impactul rezultatului asupra Huvernului Bolojan. O înfrângere ar fi putut însemna demisia premierului din funcțiile de lider de partid și șef al guvernului. Victoria de la București îi oferă stabilitate.

Publicațiile maghiare au remarcat relația dificilă dintre noul primar și președinte. HVG scrie că „Nicușor Dan nu este deloc mulțumit de rezultat”.

Ciucu, fostul primar al Sectorului 6, s-a confruntat regulat cu Dan. Președintele a suferit „prima sa înfrângere politică serioasă pe teren propriu”.

Presa maghiară prezintă alegerile de la București ca o nouă înfrângere pentru liderul AUR. George Simion a pierdut în fața lui Nicușor Dan la „prezidențiale”, în primăvară. Acum, candidatul său a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. HVG subliniază că „extrema dreaptă pare să acumuleze înfrângeri”.

Economx.hu a detaliat cifrele despre prezența la vot în alegerile de la București. În șapte secții de votare, prezența a fost sub 1% și în niciun sector nu s-a atins pragul de 50%. „O parte semnificativă a locuitorilor Bucureștiului a manifestat o indiferență totală față de alegeri”, scrie publicația maghiară.

Transtelex a analizat strategiile candidaților din alegerile de la București. „Deși mulți candidați s-au prezentat, patru candidați puternici s-au confruntat în final”, scrie publicația maghiară.

