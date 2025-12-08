Prima pagină » Actualitate » Cum comentează presa maghiară alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”

Cum comentează presa maghiară alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”

08 dec. 2025, 09:19, Actualitate
Cum comentează presa maghiară alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Cum comentează presa maghiară alegerile de la București / Sursa FOTO: Alexandru Dobre - Mediafax

Presa maghiară a relatat pe larg alegerile de la București. Publicațiile din țara vecină au ales titluri care subliniază prezența scăzută la vot și impactul politic al victoriei liberalului Ciprian Ciucu.

Site-ul economx.hu a ales un titlu direct legat de alegerile de la București – „Vecinii au decis: aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”.

Prezență extrem de scăzută la vot

Publicația maghiară a pus accent pe dezinteresul alegătorilor – doar 32,71% dintre bucureșteni s-au prezentat la urne, aproximativ 589.000 din 1,8 milioane de locuitori ai exprimându-și votul.

Și publicația Transtelex a analizat în profunzime alegerile de la București. „Liberalii preiau Capitala până în 2028, victoria lui Ciucu ar putea perturba echilibrul național al puterii”, a titrat ziarul maghiar. Transtelex subliniază că victoria îl consolidează pe Ilie Bolojan și, în același timp, îl slăbește pe președintele Nicușor Dan.

Transtelex a dedicat un articol separat declarațiilor noului primar. „Ciucu anunță o nouă direcție pentru PNL” a fost titlul ales de publicația maghiară. Ciucu a declarat că PNL intră într-o perioadă de stabilitate. El dorește să „formeze o nouă generație de politicieni competenți și integrați”.

HVG a prezentat alegerile de la București ca pe o înfrângere a extremei drepte. Publicația maghiară subliniază victoria lui Ciucu cu 36,17% din voturi. Anca Alexandrescu (AUR) a obținut 21,94%. Daniel Băluță (PSD) s-a clasat pe locul trei cu 20,51%.

Impactul asupra Guvernului Bolojan

Magyar Hang a titrat: „Candidatul liberal la funcția de primar învinge candidații de extremă dreapta cu o marjă largă”. Articolul analizează impactul rezultatului asupra Huvernului Bolojan. O înfrângere ar fi putut însemna demisia premierului din funcțiile de lider de partid și șef al guvernului. Victoria de la București îi oferă stabilitate.

Publicațiile maghiare au remarcat relația dificilă dintre noul primar și președinte. HVG scrie că „Nicușor Dan nu este deloc mulțumit de rezultat”.

Ciucu, fostul primar al Sectorului 6, s-a confruntat regulat cu Dan. Președintele a suferit „prima sa înfrângere politică serioasă pe teren propriu”.

Presa maghiară prezintă alegerile de la București ca o nouă înfrângere pentru liderul AUR. George Simion a pierdut în fața lui Nicușor Dan la „prezidențiale”, în primăvară. Acum, candidatul său a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. HVG subliniază că „extrema dreaptă pare să acumuleze înfrângeri”.

Economx.hu a detaliat cifrele despre prezența la vot în alegerile de la București. În șapte secții de votare, prezența a fost sub 1% și  în niciun sector nu s-a atins pragul de 50%. „O parte semnificativă a locuitorilor Bucureștiului a manifestat o indiferență totală față de alegeri”, scrie publicația maghiară.

Transtelex a analizat strategiile candidaților din alegerile de la București. „Deși mulți candidați s-au prezentat, patru candidați puternici s-au confruntat în final”, scrie publicația maghiară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ALEGERILE din Capitală, sub „lupa” presei din Rusia. La Moscova se vorbește despre un „deficit de legitimitate democratică” în România

Floriana Jucan: „Anca Alexandrescu, mai puternică decât președintele țării”

Recomandarea video

Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
Cancan.ro
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE s-a răzgândit și nu mai interzice motoarele diesel. Dar impune anumite condiții
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
(P) iPhone 13: Exemplul că tehnologia nu trebuie schimbată cu fiecare generație
Gândul de Vreme La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi
10:46
La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi
EXTERNE Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
10:31
Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
POLITICĂ Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
10:15
Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
EXTERNE PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
10:07
PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
ANALIZA de 10 China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina”
10:00
China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina”
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
09:07
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută

Cele mai noi