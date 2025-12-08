Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.383. Importantă rută de aprovizionare a armatei lui Zelenski, bombardată de ruși

08 dec. 2025, 08:44
Importantă rută de aprovizionare a armatei lui Zelenski, bombardată de ruși / Sursa FOTO: wikimedia.org

Războiul din Ucraina a intrat luni, 8 decembrie 2025, în a 1.383-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritățile ucrainene au anunțat că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier, aceasta fiind o rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene.

Trupele din prima linie, complet blocate

„Din fericire, nu au existat victime, deși traficul pe baraj era foarte intens. Experții examinează amploarea pagubelor”, a declarat primarul localității Peceneghi, Oleksandr Gusarov, pentru postul public de televiziune Suspilne.

Ruta peste barajul Peceneghi, care duce la sectoarele din prima linie a frontului din Vovceansk, Veliki Burluk și Kupiansk, unde forțele ucrainene sunt supuse unei presiuni severe, a fost închisă, a declarat Gusarov.

Potrivit experților, drumul care trece peste baraj este o cale de aprovizionare crucială pentru apărarea orașului Vovceansk, asediat de forțele ruse de un an și jumătate și a cărui capturare a fost anunțată de Moscova pe 1 decembrie.

De asemenea, un pod peste rezervorul de apă din apropierea satului Starîi Saltiv a fost distrus, conform altor informații difuzate pe canalele Telegram ucrainene.

Cu toate acestea, armata ucraineană a încercat să risipească îngrijorările cu privire la consecințele închiderii rutei peste barajul Peceneghi. Închiderea rutei respective nu va avea un impact substanțial asupra frontului, a asigurat Corpul 16 al Forțelor armate ale Ucrainei într-un comunicat, în care a subliniat că infrastructura era de mult timp ținta atacurilor sistematice ale Rusiei cu bombe, drone și rachete.

„Partea ucraineană este conștientă de mult timp de riscurile potențiale și este pregătită pentru eventualitatea ca barajul să sufere daune critice. Au fost pregătite în prealabil planuri de atenuare a efectelor”, transmite armata într-un comunicat.

Răspuns la distrugerea Barajului Kahovka?

Există rute alternative, iar trupele de pe linia frontului dispun de suficiente provizii de arme și de muniții, se mai spune în comunicatul militar.

Autoritățile ucrainene depun eforturi pentru repararea drumului, conform textului, în care se subliniază că atacurile asupra rezervoarelor, barajelor sau centralelor nucleare sunt interzise în temeiul dreptului internațional din cauza potențialelor consecințe catastrofale.

Numeroase poduri și baraje din regiune au fost distruse în primele luni ale războiului. În 2023, rușii i-au acuzat pe ucraineni că au aruncat în aer Barajul Kahovka, pe cursul inferior al fluviului Nipru, în sudul Ucrainei, unul dintre cele mai mari din Europa. Distrugerea barajului, care la acel moment se afla sub controlul forțelor ruse, a provocat o inundație devastatoare care a curmat numeroase vieți și a provocat pagube grave.

