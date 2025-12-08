Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută

Odată cu explozia trendului vlogurilor de călătorii, mulți străini au descoperit adevărată față a României, nu cea prezentată de multe ori negativ în țările lor de origine. Așa se face că tot mai mulți turiști din toate colțurile lumii, fie că vorbim despre Statele Unite, Canada, China sau Austrialia, aleg să-și petreacă vacanța în România, unde pe lângă fumusețile locale, descoperă și adevărata comoară gastronomică românească.

Chad și Claire, doi vloggeri de călătorii din Statele Unite au lăsat în urmă viața agitată a Americii pentru o vacanță de câteva zile în România. Inițial, așteptările celor doi cu privire la țara noastră au fost destul de scăzute.

În afară de mitul lui „Dracula” din Transilvania, cei doi americani nu știau prea multe, însă după 13 zile, în care care au călătorit la pas prin locuri emblematice precum București, sau Brașov și locurile emblematice precum Castelul Peleș, Castelul sau Bran, sau Chad și Claire au dat un verdict clar: România este cu adevărat minunată!

Pe parcursul călătoriei lor, cei doi americani au dorit din adins să experimenteze bucătăria tradițional românească, iar cu acest lucru nu au dat deloc greș. Una dintre preparatele „fanion” când vine vorba de „bucatele tradiționale” din România este, indiscutabil, ciorba de burtă.

„Aceasta este una dintre cele mai intrigante chestii de pe lista noastră de astăzi. Se numește ciorba de burtă și este ca o ciorbă românească de „măruntaie”. Dacă nu știi ce sunt aceste „măruntaie” – acestea sunt fâștii de stomac de vacă.