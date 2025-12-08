Prima pagină » Actualitate » Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie

Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie

08 dec. 2025, 09:19, Actualitate
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie

Ai luat în considerare ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie? Gândul.ro a întocmit un tabel în care se găsesc 12 dintre cele mai populare meserii din România, precum și un anumit interval de ani de cotizare și un salariu relativ constant. Tabelul poate fi privit mai jos, în articol.

Mulți cetățeni aleg să își calculeze pensia, înainte de a-și depune actele de pensionare, pentru a-și face o impresie asupra categoriei în care se poate încadra. Așa cum arată legislația în vigoare din România, pensia se calculează în funcție de un sistem de puncte.

CNPP precizează clar: „Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege. La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei”.

Ce pensie poate fi încasată în funcție de meseria prestată și de anul în care te pensionezi?

Având în vedere modul în care se calculează acest venit, precum și meseria prestată și anul în care cetățeanul iese la pensie, poate fi determinată pensia care ar urma să fie încasată. GÂNDUL a pregătit un tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România — de la meserii cu salariu mediu și mic, până la unele cu salariu mai mare. Au fost luați în considerare mai mulți factori, precum:

  • Se presupune că o persoană intră în câmpul muncii de la vârsta de 25 de ani și lucrează până la vârsta standard (60-65 de ani), adică 35-40 de ani de cotizare;
  • Se presupune că persoana în cauză are un salariu relativ constant;
  • Se presupune că raportul faţă de salariul mediu pe economie (adică punctaj mediu anual) este modest (aprox. 1) pentru meserii cu salariu mediu, și mai mare (1.5 – 2) pentru meserii mai bine plătite.

Lucrător în fabrică / muncitor necalificat

  • 2026: o pensie de aproape 2.800 de lei;
  • 2030: aproape 3.100 de lei;
  • 2035: o pensie aproximată la 3.400 de lei;
  • 2040: pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2045: pensie de aproape 4.000 de lei;
  • 2050: pensie aproximată la 4.300 de lei.

Lucrător în construcții / meseriaș:

  • 2026: o pensie de aproape 3.100 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 3.400 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 4.000 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 4.300 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 4.600 de lei.

Angajat la birou (salariu mediu):

  • 2026: o pensie de aproape 3.400 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 4.000 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 4.300 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 4.700 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 5.000 de lei.

Învățător / educator / profesor primar:

  • 2026: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 4.100 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 4.400 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 4.800 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 5.100 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 5.500 de lei.
Șofer (transport, logistică):

  • 2026: o pensie de aproape 3.400 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 4.000 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 4.300 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 4.700 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 5.000 de lei.

Funcționar public:

  • 2026: pensie aproximată la 3.700 de lei;
  • 2030: pensie aproximată la 4.100 de lei;
  • 2035: pensie aproximată la 4.400 de lei;
  • 2040: pensie aproximată la 4.800 de lei;
  • 2045: pensie aproximată la 5.100 de lei;
  • 2050: pensie aproximată la 5.500 de lei.

Specialist IT:

  • 2026: o pensie de aproape 5.000 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 5.600 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 6.200 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 6.800 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 7.400 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 8.000 de lei.

Medic / Asistent medical:

  • 2026: o pensie de aproape 4.200 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 4700 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 5.200 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 5.700 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 6.200 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 6.800 de lei.

Inginer / Tehnician:

  • 2026: o pensie de aproape 3.900 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 4.300 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 4.700 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 5.100 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 5.600 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 6.000 de lei.

Vânzător / lucrător retail:

  • 2026: ar putea încasa o pensie de 2.800 de lei;
  • 2030: ar putea încasa o pensie de 3.100 de lei;
  • 2035: ar putea încasa o pensie de 3.400 de lei;
  • 2040: ar putea încasa o pensie de 3.700 de lei;
  • 2045: ar putea încasa o pensie de 4.000 de lei;
  • 2050: ar putea încasa o pensie de 4.300 de lei.

Servicii (hoteluri, curățenie etc.)

  • 2026: o pensie de aproape 2.500 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 2.800 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 3.100 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 3.400 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 4.000 de lei.

Manager / conducere medie:

  • 2026: o pensie de aproape 4.500 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 5.100 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 5.700 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 6.300 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 6.900 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 7.500 de lei.

