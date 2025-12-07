Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu, primul mesaj pentru bucureșteni, după ce a devenit Primarul Capitalei: „Va fi proiectul vieții mele”

Ciprian Ciucu, primul mesaj pentru bucureșteni, după ce a devenit Primarul Capitalei: „Va fi proiectul vieții mele”

Mara Răducanu
07 dec. 2025, 22:32, Actualitate
Ciprian Ciucu, primul mesaj pentru bucureșteni, după ce a devenit Primarul Capitalei:

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 – și actualul primar al Capitalei – a avut o primă reacție, după ce a câștigat mandatul pentru Primăria Generală. Oficialul le-a mulțumit bucureștenilor, cărora le-a promis că va fi un primar al tuturor și că va îndeplini această misiune grea, dar onorantă. 

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:30. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date.

„Dragi bucureșteni, vă mulțumesc! Voi fi primarul tuturor, omul care va fi permanent în comunitate și vă va asculta! Voi munci mult, zi de zi, pentru a reuși să pun Bucureștiul la punct. Mi-ați dat o misiune grea și o voi îndeplini. Va fi proiectul vieții mele pentru următorii 10 ani. Voi rămâne cu dumneavoastră și cu Bucureștiul. Timpul va trece în favoarea noastră!”, a postat Ciprian Ciucu pe pagina sa de facebook.

Ciucu, liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”, ajunge în scaunul de primar general după un parcurs lung prin administrație, ONG-uri și politică. Născut pe 16 martie 1978, la Pitești, Ciucu prezintă Capitala ca pe un proiect de viață și spune că vede în București „cea mai mare misiune” pe care o poate avea în politică.

Înainte să devină unul dintre oamenii importanți ai PNL, Ciprian Ciucu a lucrat ani la rând în zona de politici publice și consultanță. A condus Centrul de Monitorizare a Activității Electorale al PNL, apoi a intrat în administrația publică: Președinția României, Ministerul Administrației Publice, Consiliul Economic și Social. De aici a trecut în societatea civilă, la Centrul Educația 2000+ și la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. În paralel, a predat management de proiect la Universitatea din București și a devenit unul dintre experții recunoscuți pe zona de reformă administrativă.

