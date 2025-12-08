Prima pagină » Actualitate » De ce există oglinzi în lifturi? Specialiștii explică prezența acestui obiect într-un astfel de spațiu

De ce există oglinzi în lifturi? Specialiștii explică prezența acestui obiect într-un astfel de spațiu

08 dec. 2025, 09:54, Actualitate
De ce există oglinzi în lifturi? Specialiștii explică prezența acestui obiect într-un astfel de spațiu
De ce există oglinzi în lifturi / foto: Shutterstock

V-ați întrebat vreodată de ce există oglinzi în lifturi? Prezența acestui obiect într-un astfel de spațiu nu ar fi deloc întâmplătoare, explică specialiștii. Mersul cu liftul reprezintă o activitate integrată în rutina zilnică, însă nu multe persoane știu care este rolul oglinzilor din acest mecanism de transport între etaje.

Lifturile au devenit o necesitate în multe cazuri, fiind un mecanism util în clădirile care prezintă etaje multiple.

Prezența oglinzilor în lifturi nu este deloc întâmplătoare. Unele persoane ar putea să creadă că acestea ar avea un rol decorativ. În realitate, însă, prezența oglinzilor într-un astfel de spațiu contribuie la reducerea claustrofobiei și la creșterea siguranței în timpul funcționării mecanismului de transport între etaje. De altfel, susțin specialiștii, prezenta lor în interiorul lifturilor poate să ofere o călătorie mai confortabilă pentru cei care pășesc în interiorul cutiei metalice.

De ce există oglinzi în lifturi?

Deși poate fi privit precu un element standard de desin, oglinda poate îndeplini mai multe roluri într-un lift. În primul rând, prezența ei poate ajuta să gestionezi mai ușor experiența transportului cu acest mecanism. De altfel, poate să ajute la diminuarea senzației de claustrofobiei. Pentru unele persoane, mersul cu liftul ar putea fi o experiență nu tocmai plăcută, atunci când există teama de spații închise. Prezența unei oglinzi în lift, în schimb, ar putea oferi senzația unui spațiu mai mare.

Totodată, prezența oglinzilor în lifturi poate contribui la creșterea siguranței. Prin intermediul oglinzii poți observa ce fac ceilalți oameni prezenți în lift, de la mișcările corpului, până la intenții, ceea ce ar putea să descurajeze comportamentele deviante. De asemenea, oferă vizibilitate suplimentară atunci când transporți obiecte voluminoase, notează romaniatv.net.

