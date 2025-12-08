Trump avertizează Europa: „Se îndreaptă într-o direcție greșită”

Europenii impotenți pot doar să se înfurie când Trump îi elimină din participarea la acordul privind Ucraina. Liderul de la Casa Albă este supărat că UE a amendat companiei X a lui Elon Musk.

„Este o chestie foarte urată. (…) Este o chestiune dură. Nu cred că este în regulă. Nu știu cum au putut să facă asta. Voi vorbi mai târziu despre asta, voi primi un raport despre asta. Europa trebuie să fie foarte atentă. Fac multe lucruri. Vrem să păstrăm Europa așa cum este. Europa se îndreaptă într-o direcție greșită. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult. Merge într-o direcție gresită.”, a spus președintele.

Relațiile dintre SUA și UE, la cel mai scăzut nivel după cele două războaie mondiale

Relațiile dintre UE și SUA s-au înrăutățit de când Trump și-a început cel de-al doilea mandat prezidențial în ianuarie 2025. Trump a diminuat implicarea SUA în Europa. Apelurile președintelui pentru reducerea implicări militare a SUA în Europa au fost văzute de oficialii UE ca un semn „al lipsei de angajament față de NATO”.

Donald Trump a amenințat inclusiv cu anexarea Groenlandei, precum și cu acuzații de „absența democrației” în Uniunea Europeană,

De la tarife la presiuni

Pe 27 iulie 2025, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un acord politic privind un acord comercial, care prevede tarife de 15% la exporturile europene.

În septembrie 2025, Donald Trump a îndemnat statele membre ale UE să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să înceapă să pună presiune economică asupra Chinei pentru finanțarea efortului de război al Rusiei în Ucraina.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, spune Kaja Kallas, după ce Washingtonul a avertizat că Europa riscă o „dispariție civilizațională”