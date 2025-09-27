ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei

Republica Moldova votează duminică într-un scrutin decisiv pentru viitorul său european. La alegerile din 28 septembrie vor participa 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Gândul s-a aflat vineri printre staffurile partidelor pentru a întelege cum arată culisele unei campanii care ar putea decide destinul țării vecine.

Republica Moldova se pregătește de o luptă în care miza depășește granițele țării, iar tensiunea electorală se simte în fiecare colț al Chișinăului.

Pentru a putea înțelege mai bine starea de spirit dinaintea alegerilor de duminică, Gândul a fost pe teren, trecând pragul celor mai mari partide, pentru a surprinde atmosfera din interiorul sediilor de campanie.

„Partidul Nostru” nu stă pe loc: „Noi discutăm permanent cu oamenii”

În sediul „Partidul Nostru” atmosfera a fost una de mobilizare totală. Uși care se închideau și se deschideau continuu, tineri care carău cutii cu ziare și afișe electorale. Acolo am discutat cu Denis Șova, candidat la funcția de deputat pe lista „Patidului Nostru”.

„Am fost peste tot în Republica Moldova, am discutat cu oamenii. Nu avem acces la televiziune. Guvernarea actuală a închis toate televiziunile din opoziție și au rămas doar cele care sunt pro-PAS și pro-guvernare, unde noi nu avem acces. Acum a apărut accesul la dezbateri, dar și acolo suntem limitați la 10-15 minute, maximum. Din acest motiv suntem nevoiți să mergem și să discutăm cu oamenii la locul unde se află ei. Mai folosim internetul, prin care avem posibilitatea să promovăm ideile și planurile cu care vine partidul. Am fost activi pe toate platformele. Folosim la maximum spațiul acolo unde, până când, nu avem limitări și avem posibilitatea să ne promovăm ideile. Doar că nu toți au acces la platformele respective, mai ales bătrânii, care au peste 60 de ani, ei se uită doar la televizor, dar acolo e doar PAS. Am avut mai multe evenimente, întâlniri cu oamenii, marșuri. «Partidul Nostru» nu stă pe loc. Aceste acțiuni sunt organizate, nu doar în 30 de zile de campanie electorală. Noi discutăm permanent cu oamenii”, a spus reprezentantul „Partidului Nostru”, pentru Gândul.

„Campania electorală a fost foarte murdară și foarte urâtă”

„Campania a început cu aceea că, față de liderul „Partidului Nostru” (n.r. Renato Usatîi), a fost redeschis dosarul penal care fusese închis acum 3 ani. Suntem la ultima 100 de metri și cred că duminică moldovenii o să aprecieze inclusiv și ce rezultate sunt după 4 ani de guvernare, cât și viziunile față de alți concurenți electorali”, a adăugat politicianul.

„Țara mea nu-i de vânzare”: PAS a organizat un marș, în ultima zi de campanie

Sediul de campanie al Partidul Acțiune și Solidaritate a fost aproape gol. În încăpere se aflau câteva persoane preocupate de aranjarea materialelor electorale.

Spre seară, PAS a organizat marșul „Tu ce faci duminică?”, la care au participat zeci de cetățeni. Reprezentanții și susținătorii formațiunii și-au vociferat principalele mesaje de campanie și au îndemnat moldovenii să iasă la vot, pe 28 septembrie.

Participanții la marș au scandat mai multe lozinci reprezentative pentru PAS. „Arma lor e banul, arma ta e votul”, „Contez, deci votez” și „Țara mea nu-i de vânzare” sunt câteva dintre acestea. Totodată, oamenii au venit cu pancarte cu mesaje precum „Duminică, eu aleg viitorul european” și „Dau votul pentru pace”.

La manifestație, au participat mai mulți candidați de pe lista PAS pentru alegerile parlamentare, inclusiv Igor Grosu și Dorin Recean.

„Ați muncit, ați mers de la poartă la poartă, din sat în sat, din capitală europeană în capitală europeană și ați dus cuvântul nostru: UE, pace, dezvoltare. În clipele care au mai rămas, îi îndemnăm pe toți, și pe cei convinși, și pe cei supărați, și pe cei care stau pe gânduri: toți ieșim la vot! Duminică, toți la vot!”, a declarat Igor Grosu, primul candidat de pe lista PAS.

Blocul Alternativa: „Am avut o companie electorală modestă”

Se lucra intens și la sediul electoral al Blocului Alternativa (MAN), iar atmosfera era specifică ultimei zile de campanie. Pe mese erau împrăștiate ziare electorale și broșuri, iar telefoanele sunau fără întrerupere.

Gaik Vartanean, reprezentantul blocului Alternativa, ne-a spus că în această campanie electorală nu au fost investite sume foarte mari.

„Am avut o companie electorală modestă și fără mulți bani. În Chișinău nu ați văzut niciun billboard. Poate unul singur în toată țara. Doar online, cu puțină reclamă. Nu avem multă reclamă la TV, folosim ceea ce se oferă ca timp gratuit. Mai participăm la dezbateri. Campania a fost plină de manipulări și dezinformări din diferite părți. Cu poliție, flyere, buletine … a fost amuzant. Guvernarea încearcă să transmită că doar ei sunt buni, iar restul reprezintă răul. Noi credem că guvernarea împreună cu prietenii lor din USR și «relația» dintre cei doi președinti a limitat dreptul nostru de a face campanie în diaspora”, a spus Gaik Vartanean, pentru Gândul.

Blocul Patriotic a organizat o acțiune de protest

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a protestat împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale privind imposibilitatea participării la alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, inclusiv în calitate de membru al blocului electoral, în urma unei încheieri judecătorești de suspendare a activității formațiunii pe motive de finanțare ilegală.

Care sunt așteptările moldovenilor de la alegeri

Care sunt așteptările cetățenilor Republicii Moldova de la alegerile parlamentare? Pentru ce vor vota alegătorii? Cum se va schimba viața după acest scrutin?

Pentru a înțelege mai bine ce își doresc moldovenii de la noii aleși, Gândul a discutat cu mai mulți cetățeni despre speranțele lor legate de scrutinul de duminică.

În Chișinău am întâlnit oameni complet dezinteresați de alegeri, precum și cetățeni care au declarat că vor merge neapărat la vot. Opiniile diferă, dar în majoritatea cazurilor, lumea vrea locuri de muncă, prețuri accesibile și un viitor mai bun pentru tineri.

„Reclame pe toate platformele, doar mesaje electorale… Din cauza aceasta te enervezi și aștepți mai repede să se termine”.

De asemenea, există și voci care cred cu tărie în necesitatea unei schimbări și își doresc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„A fost o campanie electorală destul de murdară, dar au fost și destule investigații și s-a ajuns, cred, la oamenii care înțeleg ce viitor ne dorim. Toți candidații au spus ce își doresc, dar oamenii și-au făcut concluzii. Am o mare dorință de a parcurge drumul european, să-l parcurgem până la urmă și sper ca oamenii să aleagă această cale”.

