Prima pagină » Știri externe » ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei

ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei

Olga Borșcevschi
27 sept. 2025, 07:45, Știri politice
ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
Galerie Foto 18

Republica Moldova votează duminică într-un scrutin decisiv pentru viitorul său european. La alegerile din 28 septembrie vor participa 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Gândul s-a aflat vineri printre staffurile partidelor pentru a întelege cum arată culisele unei campanii care ar putea decide destinul țării vecine.

Republica Moldova se pregătește de o luptă în care miza depășește granițele țării, iar tensiunea electorală se simte în fiecare colț al Chișinăului.

Pentru a putea înțelege mai bine starea de spirit dinaintea alegerilor de duminică, Gândul a fost pe teren, trecând pragul celor mai mari partide, pentru a surprinde atmosfera din interiorul sediilor de campanie.

„Partidul Nostru” nu stă pe loc: „Noi discutăm permanent cu oamenii”

În sediul „Partidul Nostru” atmosfera a fost una de mobilizare totală. Uși care se închideau și se deschideau continuu, tineri care carău cutii cu ziare și afișe electorale. Acolo am discutat cu Denis Șova, candidat la funcția de deputat pe lista „Patidului Nostru”.

„Am fost peste tot în Republica Moldova, am discutat cu oamenii. Nu avem acces la televiziune. Guvernarea actuală a închis toate televiziunile din opoziție și au rămas doar cele care sunt pro-PAS și pro-guvernare, unde noi nu avem acces. Acum a apărut accesul la dezbateri, dar și acolo suntem limitați la 10-15 minute, maximum. Din acest motiv suntem nevoiți să mergem și să discutăm cu oamenii la locul unde se află ei. Mai folosim internetul, prin care avem posibilitatea să promovăm ideile și planurile cu care vine partidul. Am fost activi pe toate platformele. Folosim la maximum spațiul acolo unde, până când, nu avem limitări și avem posibilitatea să ne promovăm ideile. Doar că nu toți au acces la platformele respective, mai ales bătrânii, care au peste 60 de ani, ei se uită doar la televizor, dar acolo e doar PAS.

Am avut mai multe evenimente, întâlniri cu oamenii, marșuri. «Partidul Nostru» nu stă pe loc. Aceste acțiuni sunt organizate, nu doar în 30 de zile de campanie electorală. Noi discutăm permanent cu oamenii”, a spus reprezentantul „Partidului Nostru”, pentru Gândul.

„Campania electorală a fost foarte murdară și foarte urâtă”

„Campania a început cu aceea că, față de liderul „Partidului Nostru” (n.r. Renato Usatîi), a fost redeschis dosarul penal care fusese închis acum 3 ani. Suntem la ultima 100 de metri și cred că duminică moldovenii o să aprecieze inclusiv și ce rezultate sunt după 4 ani de guvernare, cât și viziunile față de alți concurenți electorali”, a adăugat politicianul.

„Țara mea nu-i de vânzare”: PAS a organizat un marș, în ultima zi de campanie

Sediul de campanie al Partidul Acțiune și Solidaritate a fost aproape gol. În încăpere se aflau câteva persoane preocupate de aranjarea materialelor electorale.

Spre seară, PAS a organizat marșul „Tu ce faci duminică?”, la care au participat zeci de cetățeni. Reprezentanții și susținătorii formațiunii și-au vociferat principalele mesaje de campanie și au îndemnat moldovenii să iasă la vot, pe 28 septembrie.

Foto: Facebook / PAS

Participanții la marș au scandat mai multe lozinci reprezentative pentru PAS. „Arma lor e banul, arma ta e votul”, „Contez, deci votez” și „Țara mea nu-i de vânzare” sunt câteva dintre acestea. Totodată, oamenii au venit cu pancarte cu mesaje precum „Duminică, eu aleg viitorul european” și „Dau votul pentru pace”.

La manifestație, au participat mai mulți candidați de pe lista PAS pentru alegerile parlamentare, inclusiv Igor Grosu și Dorin Recean.

„Ați muncit, ați mers de la poartă la poartă, din sat în sat, din capitală europeană în capitală europeană și ați dus cuvântul nostru: UE, pace, dezvoltare. În clipele care au mai rămas, îi îndemnăm pe toți, și pe cei convinși, și pe cei supărați, și pe cei care stau pe gânduri: toți ieșim la vot! Duminică, toți la vot!”, a declarat Igor Grosu, primul candidat de pe lista PAS.

Foto: Facebook / PAS

Blocul Alternativa: „Am avut o companie electorală modestă”

Se lucra intens și la sediul electoral al Blocului Alternativa (MAN), iar atmosfera era specifică ultimei zile de campanie. Pe mese erau împrăștiate ziare electorale și broșuri, iar telefoanele sunau fără întrerupere.

Gaik Vartanean, reprezentantul blocului Alternativa, ne-a spus că în această campanie electorală nu au fost investite sume foarte mari.

„Am avut o companie electorală modestă și fără mulți bani. În Chișinău nu ați văzut niciun billboard. Poate unul singur în toată țara. Doar online, cu puțină reclamă. Nu avem multă reclamă la TV, folosim ceea ce se oferă ca timp gratuit. Mai participăm la dezbateri.

Campania a fost plină de manipulări și dezinformări din diferite părți. Cu poliție, flyere, buletine … a fost amuzant. Guvernarea încearcă să transmită că doar ei sunt buni, iar restul reprezintă răul. 

Noi credem că guvernarea împreună cu prietenii lor din USR și «relația» dintre cei doi președinti a limitat dreptul nostru de a face campanie în diaspora”, a spus Gaik Vartanean, pentru Gândul.

Blocul Patriotic a organizat o acțiune de protest

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a protestat împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale privind imposibilitatea participării la alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, inclusiv în calitate de membru al blocului electoral, în urma unei încheieri judecătorești de suspendare a activității formațiunii pe motive de finanțare ilegală.

Foto: socialistii.md

Care sunt așteptările moldovenilor de la alegeri

Care sunt așteptările cetățenilor Republicii Moldova de la alegerile parlamentare? Pentru ce vor vota alegătorii? Cum se va schimba viața după acest scrutin?

Pentru a înțelege mai bine ce își doresc moldovenii de la noii aleși, Gândul a discutat cu mai mulți cetățeni despre speranțele lor legate de scrutinul de duminică.

În Chișinău am întâlnit oameni complet dezinteresați de alegeri, precum și cetățeni care au declarat că vor merge neapărat la vot. Opiniile diferă, dar în majoritatea cazurilor, lumea vrea locuri de muncă, prețuri accesibile și un viitor mai bun pentru tineri.

„Reclame pe toate platformele, doar mesaje electorale… Din cauza aceasta te enervezi și aștepți mai repede să se termine”.

De asemenea, există și voci care cred cu tărie în necesitatea unei schimbări și își doresc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„A fost o campanie electorală destul de murdară, dar au fost și destule investigații și s-a ajuns, cred, la oamenii care înțeleg ce viitor ne dorim. Toți candidații au spus ce își doresc, dar oamenii și-au făcut concluzii. Am o mare dorință de a parcurge drumul european, să-l parcurgem până la urmă și sper ca oamenii să aleagă această cale”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
POLITICĂ Ponta, victima unei FARSE a doi ruși. A crezut că vorbește cu un fost președinte ucrainean. Fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături
21:59
Ponta, victima unei FARSE a doi ruși. A crezut că vorbește cu un fost președinte ucrainean. Fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături
POLITICĂ Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
16:37
Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
EXTERNE Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
16:31
Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
VIDEO George Simion și-ar fi parcat Dusterul Camerei Deputaților pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități
15:27
George Simion și-ar fi parcat Dusterul Camerei Deputaților pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități
EXTERNE Una din cele mai mari RAFINĂRII din sudul Rusiei, atacată de dronele Ucrainei pentru a doua oară într-o lună
15:24
Una din cele mai mari RAFINĂRII din sudul Rusiei, atacată de dronele Ucrainei pentru a doua oară într-o lună
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
A crezut că totul e pierdut, dar ce a urmat a lăsat-o pe Alexandrina fără cuvinte și în lacrimi. Ce a pățit imediat după ANUNȚUL prezentatoarei TV și ce s-a întâmplat în SPATELE CAMERELOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Creierul lui Albert Einstein ar putea fi studiat printr-o nouă tehnică. Au trecut 70 de ani de la moartea sa
ACTUALITATE Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
09:07
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
VIDEO Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
09:00
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
EXTERNE Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
08:34
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
ANALIZĂ EXCLUSIV S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
08:00
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
SPORT Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe
07:59
Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe