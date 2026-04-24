Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire"

Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”

Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
Alexandru Rogobete, susține o conferință de presă la sediul Ministerului Sănătății în care prezintă bilanțul mandatului de ministru. Oficialul a transmis mulțumiri echipei Ministerului Sănătății, sindicatelor, dar și profesioniștilor în sănătate.

Alexandru Rogobete și-a început discursul mulțumind echipei de la Ministerul Sănătății și a subliniat că munca nu îi aparține doar lui. Fostul ministru spune că investițiile în infrastructura sănătății au totalizat 9 miliarde de euro, 2 miliarde au fost alocați prin bugetul de stat. De asemenea, Rogobete a subliniat că aproximativ 30 de miliarde de lei au fost investiți în sănătate în ultimii 4 ani.

„În urma deciziilor politice, am considerat ca este necesar sa prezint un bilanț de mandat. O să încerc să discut despre proiectele prin PNRR, alte investiții din arte surse de finanțare. Aș vrea să mulțumesc echipei Ministerului Sănătății, pentru că este munca unei echipe, nu numai a mea. Vreau să le mulțumesc echipei Ministerului Sănătății, mulțumesc sindicatelor, mulțumesc profesioniștilor în sănătate.” 

Alexandru Rogobete a vorbit despre investițiile în zona medicinei primare. Oficialul a transmis că peste 2.500 de cabinete au fost dotate cu echipamente medicale, o investiție de 720 de milioane de lei. De asemenea, acesta a transmis că la ambulatoriile de specialitate au fost semnate 66 de contracte, deși inidcatorul minim cerut de C.E. era de 30.

„În zona medicinei primare, 2.509 cabinete au fost dotate cu echipamente medicale. Investiția totală în această componentă a fost de 720 de milioane de lei. Echipamentele includ EKG-uri, spirometre, holtere și ecografe. Ele sunt destinate în principal screening-ului și diagnosticului primar. La ambulatoriile de specialitate, au fost semnate 66 de contracte. Indicatorul minim cerut de Comisia Europeană era de 30. Ministerul l-a dublat. Dintre acestea, 48 de proiecte sunt complet finalizate, iar 18 sunt în curs de finalizare”.

Maternități și infecții nozocomiale

Ministrul demisionar al sănătății a mai spus că 35 de maternități  au primit finanțare pentru reabilitarea și dotarea secțiilor de terapie intensivă neonatală. Investiția totală în această componentă a fost de aproximativ 400 de milioane de lei. Rogobete a spus că 21 de proiecte sunt finalizate, iar 14 sunt în curs, cu un grad mediu de execuție de peste 85%.

„În zona infecțiilor nozocomiale, 119 spitale au primit finanțare. Suma investită se ridică la aproape 2 miliarde de lei. Fondurile au mers către reabilitarea blocurilor operatorii, secțiilor de terapie intensivă și achiziția de echipamente de înaltă performanță. 77% dintre proiecte sunt deja implementate”.

Care a fost prioritatea mandatului lui Rogobete

Rogobete a subliniat că digitalizarea sănătății a fost una dintre prioritățile mandatului său. Investițiile totale în această zonă se ridică la aproape 150 de milioane de euro, alocate pentru platformele administrative și registre ale profesioniștilor din sănătate.

