Rogobete, în discuții cu Banca Mondială pentru centrele de mari arşi și extinderea capacităţii secţiilor de terapie intensivă din România

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a fost prezent la discuțiile cu reprezentanții Băncii Mondiale, în cursul zilei de vineri, 17 aprilie 2026. Oficialul a vorbit despre centrele de mari arşi, precum și despre extinderea capacităţii secţiilor de terapie intensivă din România.

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Ministrul Alexandru Rogobete a explicat faptul că discuțiile au pendulat și în jurul dezvoltării ambulatoriului şi a medicinei de familie, precum și a reorganizării spitalelor românești. Discuția s-a axat și pe creşterea accesului la medicamente inovative şi integrarea tehnologiilor moderne în sistemul de sănătate.

„La World Bank, Washington D.C., am avut o întâlnire importantă cu Antonella Bassani, Vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală și cu echipa Băncii Mondiale, pentru a discuta despre proiectele majore din sănătate pe care România le dezvoltă în parteneriat cu această instituție.

Am analizat stadiul proiectelor aflate în derulare – inclusiv cele trei centre pentru mari arși, care sunt astăzi aproape de finalizare – dar și măsurile de reformă susținute prin asistența tehnică oferită României. Sunt proiecte de care suntem mândri, proiecte deblocate și accelerate după ani de blocaje și explicații despre „de ce nu se poate”. Construcția acestor centre a început în 2023 și reprezintă un pas concret către un sistem medical mai sigur pentru pacienți”, a scris Alexandru Rogobete.

„Discuțiile au vizat și viitorul colaborării cu Banca Mondială”

A fost propusă și construirea unui noi unități medicale pentru mari arși în Capitală. De altfel, se dorește extinderea secțiilor ATI din țară. În prezent există circa 2.400 de paturi și se dorește o extindere de până la 4.000 de paturi.

„Pentru mine, aceste proiecte au și o dimensiune personală și profesională importantă. Le coordonez încă din perioada în care eram secretar de stat și le duc mai departe astăzi, ca ministru al Sănătății, cu aceeași determinare: să transformăm promisiunile în rezultate. Discuțiile au vizat și viitorul colaborării cu Banca Mondială. Am propus construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România – de la aproximativ 2.400 de paturi în prezent, la 4.000 de paturi. Este o investiție esențială în siguranța pacienților și în capacitatea reală de răspuns a sistemului. În același timp, am discutat despre direcțiile de reformă care trebuie continuate: dezvoltarea ambulatoriului și a medicinei de familie, reorganizarea spitalelor, creșterea accesului la medicamente inovative și integrarea tehnologiilor moderne în sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate din România este în transformare. Am început o reașezare necesară, dar aceasta trebuie dusă până la capăt – cu consecvență, responsabilitate și parteneriate solide. Consolidarea colaborării cu Banca Mondială rămâne o prioritate strategică, iar dialogul deschis și constructiv confirmă că România are parteneri serioși în acest proces de schimbare. 🤝Încrederea ne face bine”, a mai scris ministrul.

Sursă foto: Mediafax Foto