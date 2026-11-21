Realizatorul emisiunii „Subiectul Zilei”, Răzvan Dumitrescu, analizează declarațiile președintelui Nicușor Dan privind temerile sale legate de rezultatul alegerilor parlamentare din 2028 și avansează o serie de scenarii politice care ar putea influența atât viitorul formațiunii lui George Simion, cât și cursa pentru Palatul Cotroceni din 2030. Jurnalistul consideră că miza reală a scrutinului parlamentar ar putea fi legată de șansele actualului șef al statului de a obține un al doilea mandat prezidențial.

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, Răzvan Dumitrescu pornește de la o declarație a președintelui Nicușor Dan, care a recunoscut că se teme de un anumit rezultat al scrutinului parlamentar din 2028.

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„Despre FRICA …de ALEGERI!

NICUȘOR DAN: «Evident, când spun că mi-e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult.»

Dar dacă domnul președinte nu vrea să comenteze mai mult, eu vreau și pot!”, a reacționat jurnalistul.

Răzvan Dumitrescu susține că scrutinul din 2028 ar putea avea un impact decisiv asupra alegerilor din 2030, în condițiile în care Nicușor Dan ar încerca să obțină un nou mandat.

„Parlamentarele din 2028 sunt clar înainte de Prezidențialele din 2030. E de presupus că Nicușor Dan își dorește încă un mandat… Ce se poate face de pe acum ca acest lucru să devină posibil măcar în teorie, din punct de vedere al șanselor?

Cu ceva timp în urmă scriam aici pe pagină despre «manipularea datelor fixe»! Așa că, pe situația de astăzi, evoc un posibil scenariu pe cale să fie derulat în vederea Parlamentarelor și Prezidențialelor…

Când spune că îi e teamă de alegerile Parlamentare, domnul președinte se referă în primul rând la AUR, dar nu doar la acest partid. AUR însă îl derajnează pentru că ar putea câștiga la mare distanță alegerile.

Într-o asemenea variantă e greu să spui că nu-l lași să guverneze… Dacă AUR ia 40% sau peste, asta înseamnă și mai mult în procente din mandatele din Parlament așa că e greu de evitat o guvernare cu ei!

Dacă acest lucru se întamplă, candidatul lor la Prezidențiale are vânt în pupă, pentru că lumea va înțelege că se poate și oamenii vor fi foarte determinați”, a scris Răzvan Dumitrescu pe Facebook.

Scenarii posibile

Jurnalistul avansează ipoteza că, în oerioada următoare, ar putea apărea noi formațiuni suveraniste, capabile să atragă procente din electoratul AUR și să reducă astfel scorul partidului condus de George Simion.

„Cred ca încă de pe acum vor începe operațiuni de scădere a celor de la AUR… Se cunosc deja metodele cu mici partidulețe care sp ciupeascp procente de la ei. Estimez că va fi o infuzie de «forțe» proaspete «suveraniste» care sa ia, 05% sau 0,75% sau până în 2% din acel electorat… Cu vreo 4 sau 5 astfel de formațiuni îi scazi vreo 3-4 procente”, a precizat el.

O altă posibilitate analizată de jurnalist este comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale în 2028.

„Apoi mai este și metoda comasării alegerilor Parlamentare cu cele Locale în 2028. Ar profita de asta partidele care au structuri mari în teritoriu, iar astea sunt PNL și PSD… Dar nici cu PNL nu e prea fericit actualul președinte pentru că dacă ei obțin un scor bun în 2028, Bolojan va dori sigur să candideze la Președinție… Și cred că acei consultanți care îl sfătuiesc pe domnul președinte îi spun că nu ar fi bine…”, a subliniat el.

„Așa că exact acum vorbim de reforma administrației locale! Adică niște comasari, niște dispariții de comune, niște pierderi de primari. În România, cine împarte, parte își face! Așa că atenție la cine va pierde primari prin aceste comasări! Nu-i așa că PNL critică deja asta și arată cu degetul spre PSD?

Dar chiar și așa, ce se poate întâmpla la alegerile prezidențiale din 2030? Domnul Dan a câștigat acest mandat pentru că în turul doi toți cei care nu-l doreau pe Simion au votat cu dânsul. Plus alte chestii mărunte greu de explicat… Asta după niște alegeri anulate, care îl stabiliseră pe Calin Georgescu pe primul loc…

Dosarele pe bandă rulantă care se agață de fostul candidat pot sugera că se urmarește o condamnare rapidă măcar într-una din cauze care să presupună și interzicerea candidaturii acestuia în 2030!”, a adăugat Răzvan Dumitrescu.

Kovesi, Bolojan și Simion

Jurnalistul avansează ipoteza unei competiții dintre Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Laura Codruţa Kovesi și George Simion.

„Iar dacă la viitoarele Prezidențiale domnul Bolojan va fi în formă ( în sensul ca nu va fi debarcat deja până atunci pentru un eventual scor prost la Locale și Parlamentare) și se va înscrie în cursă, atenție la scenariul următor: se va înscrie și doamana Kovesi! Sigur și AUR va avea candidat… Așa că în cursa dintre Bolojan, Kovesi, AUR, Nicușor Dan, se va urmări un efect de canibalizare electorală între primii doi… Amandoi sunt de tip #rezist. Domnul Dan doar așa ar putea prinde turul 2… În care ar putea juca finala cu acel candidat AUR. A recuperat el 20% rândul trecut, deci se poate și acum? Mai ales dacă apar și alți factori până atunci…”, mai spune el.

Răzvan Dumitrescu invocă alegerile din Franța

La finalul postării, realizatorul emisiunii „Subiectul Zilei” face o paralelă cu alegerile din Franța.

„P.S. Zic să urmărim cu atenție alegerile din Franța! Acolo se va face «totul» pentru ca Le Pen să nu câștige. Iar metodele de acolo, dacă au succes, sunt convins că se vor adapta și spațiului electoral de la noi!”, a mai scris jurnalistul.