Liderul PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă de la Sibiu, dacă partidul său continuă să susțină proiectul de exploatare minieră din comuna Rășinari, deși locuitorii au votat împotrivă, în cadrul referendumului de acum aproape două săptămâni. Deși întrebarea i-a fost adresată, în mod direct, lui Bolojan, acesta, inițial, a încercat să evite răspunsul și a lăsat-o pe liberala Raluca Turcan să ia cuvântul, în locul său.

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Proiectul de lege, privind exploatarea magneziului de pe Valea Dobra, din Rășinari, susținut de PNL și aflat la Camera Deputaților, l-a pus în dificultate pe Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă de la Sibiu.

În primă fază, Raluca Turcan, a încercat să formuleze un răspuns.

„Vom analiza proiectul din Camera Deputaților și o să ne pronunțăm pe el. Nu e un subiect pe care să-l putem discuta la conferința de presă”, a precizat Turcan, după un moment de râs nervos.

Ilie Bolojan: „Nu mă pot pronunța pe o speță pe care nu o stăpânesc”

Reporterii prezenți au insistat, însă, asupra unui răspuns din partea lui Bolojan pe subiectul proiectului minier de la Reșinari, mai ales că locuitorii au respins inițiativa în urma referendumului.

Până la urmă, Bolojan a explicat în fața presei că a discutat cu primarul de la Rășinari, dar nu cunoaște îndeajuns de bine subiectul.

„Mi-a spus domnul primar de la Rășinari, cu care am avut un scurt dialog în această seară. Mi-a spus de acest subiect, dar nu am apucat să discutăm și nu mă pot pronunța pe o speță pe care nu o stăpânesc”, a declarat Bolojan. „N-ar fi fair-play nici față de cetățenii din Rășinari, nici față de cei din Sibiu”, a adăugat acesta.

Ce ar fi discutat Bolojan cu primarul din Rășinari

Lui Bolojan i s-a solicitat însă să ofere detalii desre discuția cu primarul de la Rășinari privind exploatarea minieră. Liderul liberal a spus doar că edilul i-a menționat că există „o problemă” cu proiectul minier.

„Mi-a spus că are această problemă cu proiectul de exploatare minieră, dar, în afară strict de acest subiect, pe probleme legate de Rășinari, nu a fost o altă discuție”, a mai spus Bolojan.

Localnicii din Rășinari au votat 98,43% împotriva proiectului minier

Locuitorii din Rășinari, județul Sibiu, au votat în proporție de 98,43% împotriva exploatărilor miniere pe teritoriul comunei, la referendumul organizat duminică, 8 noiembrie,

Proiectul prevede dezvoltarea unei exploatări miniere de suprafață, în zona Valea Dobra, cu o investiție estimată la aproximativ 25 de milioane de euro. Potrivit companiei, cariera ar urma să ocupe aproximativ șapte hectare, în scenariul unei exploatări pe o perioadă de 20 de ani.

FOTO: Mediafax