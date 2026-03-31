Apariție surpriză în Parlament. Ce l-a adus pe fostul președinte Emil Constantinescu la Senat

Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, în vârstă de 86 de ani, a avut o rară apariție, marți, în Comisia pentru Muncă din Senat, din cadrul Parlamentului României. Scopul prezenței sale a fost acela de a sublinia nevoia amplificării programelor de pace prin diplomație, pe care le derulează prin Institutul Levantului, pe care l-a înființat în 2017.

La data de 10 februarie deputații Adrian Solomon (PSD) și Daniel Gheorghe (PNL) au înregistrat în Senat o inițiativă legislativă care urmărește două modificări în legea de organizare și funcționare a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Această modificare va permite „amplificarea programelor de diplomație culturală” și sprijinirea cercetărilor „pentru consolidarea unei păci durabile”, conform parlamentarilor.

„În contextul amenințărilor de la frontierele Europei și al tensiunilor recurente din zona Mării Negre, precum și din Orientul Mijlociu și din alte regiuni ale lumii, cultura păcii prin educație se impune drept singurul pilon esențial pentru stabilitate, dialog și diminuarea cauzelor profunde ale violenței”, mai arată inițiatorii.

Al doilea aspect face referire la faptul că „salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul prevăzut de lege pentru personalul contractual din administrația publică centrală de specialitate”.

În institutul lui Emil Constantinescu erau 25 de posturi ocupate la finalul anului 2025.

Anul trecut, institutul a beneficiat de fonduri din bugetul Senatului în valoare de 3.262.000 lei, dintre care 2.723.000 drepturi salariale, vouchere de vacanță și contribuții asiguratorii pentru muncă.

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat negativ inițiativa legislativă.

În avizul CES se menționează că institutul condus de Emil Constantinescu s-ar tranforma în instituție autonomă de nivel asemănător Autorității Electorale Permanente, Curții de Conturi sau Consiliului Concurenței.

„În ciuda menționării în Expunerea de motive a lipsei unui impact bugetar, formularea conduce la echivalarea grilei de salarizare de la Institutul Levantului cu cea de la nivelul Administrației Prezidențiale (…) prin transferarea personalului pe o grilă superioară urmând să crească salariile angajaților”, mai arată CES.

Emil Constantinescu: „Nu primesc niciun leu salariu”

Emil Constantinescu a declarat în fața membrilor Comisiei pentru Muncă din Senat, marți, că el nu este remunerat pentru activitatea de la Institut și că salariile angajaților nu vor crește.

„Am luat legătura cu conducerea Senatului, cu ordonatorii de credite, cu directorul executiv și ne-au comunicat că prin această inițiativă se menține, citez, ‘o linearitate în ceea ce privește execuția bugetară fără a implica majorări ale cheltuielilor de personal în 2026’, deci nu implică niciun fel de cheltuieli. Pentru informarea dvs., Institutul e condus de un Colegiu Director format din 4 persoane: Președintele, vicepreședintele, secretarul și Directorul General. Conform legii, doar Directorul General e remunerat. Deci eu, de 9 ani de zile de când funcționează Institutul, doar 8 luni cât a fost acea OUG am primit un salariu. Nu primesc niciun leu de la Institut. Numai Director General este salarizat”, a spus fostul șef al statului.

Cărți rare evaluate la 547.000 de euro

Fostul președinte a adăugat că și-a donat întreaga bibliotecă, iar o treime din aceasta a fost deja evaluată la jumătate de milion de euro.

„În același timp, majoritatea cheltuielilor Institutului au fost asigurate din sponsorizări și donații. Acum au fost evaluate pentru că am donat tot ce am primit de-a lungul vieții, am donat biblioteca cu 3.700 de volume care sunt evaluate, valoarea lor crește și majoritatea sunt unice. Primul volum va conține 147 de cărți care au dedicațiile unor foști președinți de state și de Guvern și Case Regale, printre care se regăsesc cărți cu dedicații de la Clinton, Carter, Reagan, Bush, Tony Blair. Evaluarea deja a ajuns la o treime, la 547000 de euro”, a spus Constatinescu.

„Deci noi dăm, nu luăm de la Parlamentul României”, a continuat acesta. „Pentru curiozitate vă spun și cum sunt salarizați, că s-a ridicat și această problemă. Un cercetător are net 3.890 lei”, a indicat fostul președinte.

Guvernul atrage atenția că institutul Levantului, înființat de Constantinescu, scapă de austeritate

În punctul de vedere emis de Guvern se arată că inițiativa legislativă „constituie o măsură derogatorie” de la OUG 7/2026 privind diminuarea cheltuielilor de personal din cadrul autorităților și instituțiilor publice cu 10% față de cheltuielile de personal efectuate în anul 2025. Cu alte cuvinte, institutul lui Emil Constantinescu nu ar pune umărul la economiile bugetare stabilite de Guvern.

În ceea ce privește eventualul impact bugetar legat de salarii, Guvernul a pasat subiectul în curtea Senatului, cu mențiunea că „în eventualitatea în care se identifică un eventual impact bugetar, nu poate fi susținută promovarea inițiativei legislative”.

Proiectul de lege a primit aviz favorabil de la Comisia pentru Muncă din Senat, cu o singură abținere din partea senatoarei Violeta Alexandru, al cărei partid USR dorește desființarea Institutului lui Emil Constantinescu pe care îl numește „o sinecură finanțată din bani publici”.

