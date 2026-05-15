Stolojan de partea lui Bolojan. „Dragă Stolo'” îl contrazice pe Băsescu în cazul Liberal 100%

Stolojan s-a poziționat de partea lui Bolojan în contextul impasului politic general și intern PNL. „Dragă Stolo” îl contrazice pe Băsescu în cazul Liberal 100%. Fostul președinte afirma că Predoiu este un liberal vopsit, mai mult, un pesedist fără carnet.
Fostul premier Theodor Stolojan a reacționat după ce Traian Băsescu a declarat că PNL ar trebui să propună pentru funcția de premier „un liberal 100%”. Băsescu l-a numit pe Dan Motreanu, colegul său de la Bruxelles ca alternativă la Ilie Bolojan. Dar Stolojan a susținut însă că România are nevoie de Bolojan în actualul context politic și administrativ, preia știripesurse.ro.
„Toată stima pentru domnul Motreanu. Într-adevăr, domnul președinte Băsescu are dreptate. E un liberal vechi se bucură de stimă în Partidul Național Liberal”, a spus Theodor Stolojan.
„Dar România are nevoie de Bolojan acum, pentru că e o luptă pe viață și pe moarte cu această camarilă politică infiltrată în administrația publică, infiltrată în companiile de stat”, precizează Stolojan.
