Stolojan de partea lui Bolojan. „Dragă Stolo'” îl contrazice pe Băsescu în cazul Liberal 100%

„Era nevoie să vină premierul Bolojan să scoată în fața țării potlogăria care s-a întâmplat cu acele avize tehnice de racordare de 90.000 de megawați.

Păi, noi plătim cu mii de euro oameni băgați politic în Transelectrica, în Agenția asta Națională de Reglementare a Energiei Electrice – ANRE.

De ce aceștia nu s-au sesizat că se întâmplă o potlogărie aici?

De ce trebuie să vină primul ministru să iasă în fața țării să spună, „băi, fraților, suntem blocați aici, avem nevoie de investiții în energia electrică, dar nu putem, că sunt niște șmecheri care au blocat racordarea la rețelele naționale și care vând acuma avizele de la cei care le-au luat la cei care realmente au nevoie”

De ce plătim cu mii de miliarde, indivizi numiți politic în Transelectrica, în ANRE, care li s-a părut că e normal. Probleme grave care există nu sunt numai acolo, sunt în orice sistem public pe care, cum se zice, a aprins lumina ca să vezi ce se întâmplă de fapt acolo”, punctează Stolojan.