Cine este Martina Orlea, numită de Nicușor Dan în funcția de consilier de stat. Rolul pe care l-a avut în campania prezidenţială

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul pentru numirea în funcţia de consilier de stat a Martinei Orlea, începând cu data de 18 mai 2026. Aceasta a condus strategia de digital şi voluntari a lui Nicuşor Dan pentru campania prezidenţială din 2025.

Martina Orlea a terminat Academia de Studii Economice din Bucureşti – Relaţii Economice Internaţionale în limba engleză. Ea lucrează în campanii politice de peste șase ani și este specializată în comunicare digitală și storytelling, potrivit unei prezentări pe site-ul spreprimarie.ro.

Martina Orlea a lucrat pentru UK Labour, Partidul Democrat în SUA şi PAS în Moldova şi a condus strategia de digital şi voluntari a lui Nicuşor Dan pentru campania prezidenţială din 2025.

