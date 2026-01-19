Prima pagină » Știri politice » Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”

Ruxandra Radulescu
19 ian. 2026, 19:23, Știri politice
Patrick Andre de Hillerin a comentat motivul pentru care președinții României nu s-au arătat entuziasmați să participe la Forumul Mondial de la Davos. Jurnalistul a făcut o retrospectivă a modului în care șefii de la Cotroceni s-au raportat la acest eveniment, de-a lungul istoriei recente, și concluzionat că acestora le-o fi greu „să bată atâta drum doar ca să-și privească în ochi stăpânii”.

Președintele Nicușor Dan a demonstrat, mai degrabă, o atitudine sfidătoare față de evenimentul de la Davos și a precizat că nu umblă „teleleu prin lume”… spre deosebire de alți lideri mondiali, precum președintele SUA, Donald Trump, sau șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În acest context, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a făcut o trecere în revistă a participării președinților României la Forumul Economic Mondial.

Ion Iliescu, singurul președinte care a participat de două ori la Forumul Economic de la Davos

În 36 de ani de democrație, doar Ion Iliescu a participat de două ori la evenimentul care reunește lideri globali. Președinții Emil Constantinescu și Klaus Iohannis au fost de două ori la întâlnirea cu liderii mondiali de la Davos, iar Traian Băsescu a absentat de-a lungul celor două mandate.

„Ion Iliescu, președinte al României între 1990 – 1996 și 2000 – 2004, a fost de două ori la Forumul Economic Mondial de la Davos. În 1992 și 1994

Președintele Emil Constantinescu (1996 – 2000)a fost la Forumul Economic Mondial de la Davos o singură dată, în 1997.
Președintele Traian Băsescu (2004 – 2014) nu a fost niciodată la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Klaus Iohannis, președintele României între 2014 și 2025, a fost la Forumul Economic Mondial de la Davos o singură dată, în 2015”, precizează Patrick Andre de Hillerin, într-o postare pe Facebook.

„Să bată atâta drum doar ca să-și privească în ochi stăpânii”

Patrick Andre de Hillerin a concluzionat că aleșilor din România „le este foarte greu să bată atâta drum doar ca să-și privească în ochi stăpânii”

„Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind. Probabil că le este foarte greu să bată atâta drum doar ca să-și privească în ochi stăpânii. Le-o fi ajuns umilința transmisă pe alte căi”, a afirmat Patrick Andre de Hillerin.

România, inexistentă pe agenda Europei sau a SUA

Amintim că România nu a fost invitată la o serie de evenimente de politică și securitate internațională din 2025, la care au luat parte importanți lideri europeni.

În decembrie, România nu a participat la reuniunea de la Berlin a liderilor NATO, unde s-a dezbătut situația Ucrainei și s-a negociat cu Statele Unite. De asemenea, țara noastră nu a fost nici pe lista de invitați la summitul de la Paris, din februarie, axat pe problema de securitate a Ucrainei.

