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România participă, cu trei aeronave F-16, la exercițiul NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, desfășurat în Italia

România participă, cu trei aeronave F-16, la exercițiul NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, desfășurat în Italia
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România participă la exercițiul anual NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, desfășurat în acest an în Italia, cu trei aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, potrivit unei informări a Ministerului Apărării Naționale.

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Steadfast Noon este o activitate de instruire de rutină, organizată anual, în fiecare toamnă, pentru menținerea unei capacități de descurajare nucleară credibile și eficiente a Alianței. Exercițiul se desfășoară, prin rotație, în zone de instruire din nordul sau sudul teritoriului aliat și are rolul de a verifica procedurile, nivelul de pregătire și interoperabilitatea forțelor participante.

Potrivit MApN, participarea României contribuie la pregătirea, interoperabilitatea și coeziunea Alianței. Aeronavele F-16 românești implicate au capabilități convenționale, iar pe durata exercițiului nu va fi utilizat armament nuclear.

„Steadfast Noon este planificat cu mult timp înainte, nu are legătură cu evoluțiile internaționale curente și nu este îndreptat împotriva niciunui stat. Prin acest exercițiu, NATO își menține capacitatea de descurajare credibilă și transmite un mesaj de unitate și determinare în apărarea tuturor aliaților”, se arată în comunicatul MApN.

Context: o exercițiu desfășurat anual, din 2014, sub acest nume

Steadfast Noon este exercițiul anual al NATO dedicat testării componentei de descurajare nucleară a Alianței, organizat în fiecare octombrie, de regulă pe durata a aproximativ două săptămâni. La ediții similare din anii trecuți au participat între 13 și 14 state aliate, cu zeci de aeronave de diferite tipuri — de la avioane de vânătoare multirol, precum F-35A sau Eurofighter, până la aeronave de supraveghere, alimentare în zbor și bombardiere strategice americane B-52.

Exercițiul este găzduit, prin rotație, de un stat aliat diferit în fiecare an: în 2023 a avut loc în Italia, Croația și Marea Mediterană, în 2025 a fost găzduit de Țările de Jos, cu activități conexe în Belgia, Marea Britanie și Danemarca, iar în acest an revine în Italia. Potrivit unor relatări din presa italiană, ediția 2026 se desfășoară între 13 și 20 octombrie, cu operațiuni aeriene și navale pe teritoriul național și deasupra Mării Tireniene.

NATO subliniază constant că exercițiul nu implică folosirea de arme nucleare reale, ci antrenează procedurile de transport și montare a muniției pe aeronavele capabile să o care, în situații ipotetice. Potrivit unor surse neconfirmate oficial, arme nucleare americane de tip B61 ar fi dislocate, ca parte a aranjamentelor de partajare nucleară ale Alianței, în mai multe state europene, printre care Italia, Belgia, Țările de Jos, Turcia și Germania.

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