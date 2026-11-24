Ca răspuns la escaladarea îndelungată a activităților ostile ale Moscovei împotriva Europei, Estonia a decis să își închidă granița terestră cu Rusia. Este vorba despre mai mult decât securitatea frontierelor. „Facem Europa mai sigură. Eliminăm oportunitățile prin care Rusia ne poate exploata deschiderea. Creștem presiunea asupra Moscovei pentru a-și opri agresiunea împotriva Ucrainei”, spune Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei, pentru POLITICO.

În întreaga Europă, a declarat Margus Tsahkna „am asistat la un număr tot mai mare de acte de sabotaj și intimidare”.

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În Polonia, serviciile de informații ruse s-au aflat în spatele incendiului care a distrus centrul comercial Marywilska din Varșovia.

Autoritățile poloneze au atribuit două acte de sabotaj feroviar unor persoane care cooperau cu serviciile secrete ruse.

În Germania, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle

Săptămâna trecută, Danemarca a atribuit serviciilor de informații ruse o tentativă de asasinat care viza un cetățean americano-ucrainean.

„Aceste incidente fac parte dintr-o campanie rusă mai amplă care vizează întreaga Europă, inclusiv țări aflate mult dincolo de granițele sale. Scopul este de a submina ordinea de securitate europeană, de a-și intimida vecinii și de a dicta alegerile națiunilor suverane. Infrastructura civilă, companiile și facilitățile legate de sprijinul pentru Ucraina au devenit din ce în ce mai mult ținte”, spune Margus Tsahkna.

Cum folosește Moscova traficul transfrontalier pentru spionaj și ocolirea sancțiunilor

Serviciile de informații ruse exploatează circulația transfrontalieră pentru a colecta informații. Stabilesc contacte și recrutează persoane care să desfășoare activități ostile.

„Aceste operațiuni sunt adesea concepute deliberat pentru a crea teamă, a semăna neîncredere, a ne diviza societățile și a submina din interior încrederea în instituțiile noastre.

Închiderea graniței noastre nu va elimina aceste amenințări, dar va limita oportunitățile pentru activitățile ostile de spionaj.

Va ajuta la blocarea canalelor de eludare a sancțiunilor, o parte crucială în privarea Rusiei de resursele pe care le folosește pentru a-și finanța economia de război și a-și susține agresiunea”, explică ministrul de Externe al Estoniei.

Negocierile, folosite drept „armă” la Kremlin

Aceeași logică, mai spune Margus Tsahkna, ar trebui să ghideze abordarea mai largă a Europei pentru a forța Rusia să renunțe la ambițiile imperialiste care continuă să îi dicteze acțiunile.

„Să ne amintim lunile dinainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă în Ucraina. Moscova a emis ultimatumuri către NATO și Statele Unite, cerând o revizuire fundamentală a aranjamentelor de securitate ale Europei.

Rusia dorea ca NATO să își retragă prezența militară la nivelul anului 1997. A contestat, efectiv, suveranitatea și alegerile de securitate ale țărilor din întreaga Europă, inclusiv Estonia, Finlanda și Suedia.

Cinci ani de război, moarte și distrugere nu au făcut nimic pentru a schimba ambițiile Kremlinului.

În urma discuțiilor de la Abu Dhabi, reprezentanții ruși au făcut din nou referire la ultimatumurile din 2021.

Au sugerat choar să meargă mai departe, adăugând noi cereri bazate pe experiența lor din timpul războiului.

Acest lucru nu ar trebui să lase loc de iluzii. Rusia nu se îndreaptă cu adevărat spre încheierea războiului său împotriva Ucrainei. În schimb, încearcă să folosească negocierile pentru a obține ceea ce nu a reușit să realizeze pe câmpul de luptă: forțarea națiunilor suverane să renunțe la propriile opțiuni de securitate și restaurarea sferelor de influență rusești în Europa.

Moscova a formulat aceste cereri acum cinci ani și continuă să le formuleze și astăzi. Cea mai recentă invitație adresată liderilor europeni de a vizita Moscova pentru a asculta poziția Rusiei nu schimbă nimic”, avertizează ministrul de Externe al Estoniei.

Avertisment global: „Voința politică este tot ce ne lipsește”

Margus Tsahkna crede că doar o presiune susținută poate obliga Rusia să accepte o încetare a focului.

Abia atunci pot avea loc negocieri semnificative pentru o pace durabilă în Ucraina.

Discuțiile despre securitatea europeană nu trebuie să devină o condiție prealabilă pentru oprirea agresiunii Rusiei.

Nu trebuie să ofere Moscovei oportunitatea de a dicta aranjamentele de securitate ale statelor suverane.

„A-i permite Rusiei o astfel de victorie ar transmite un mesaj periculos lumii întregi. Ar sugera că forța dă roade, că granițele pot fi redesenate și că suveranitatea națiunilor mai mici poate fi tranzacționată.

Decizia Estoniei de a-și închide punctele rutiere de trecere a frontierei cu Rusia, urmând decizia Finlandei de a-și închide întreaga graniță terestră estică în 2023, face parte din acest efort mai amplu de a crește presiunea asupra Moscovei și de a întări securitatea europeană.

Indiferent de neplăcerile pe care le-ar putea cauza această închidere, responsabilitatea aparține în totalitate Kremlinului. Acțiunile ostile și agresiunea Rusiei sunt motivul pentru care aceste măsuri sunt necesare.

Europa are mijloacele necesare pentru a face Rusia să își schimbe cursul. Ceea ce ne trebuie acum este voința politică de a le folosi”, a conchis ministrul de Externe al Estoniei.