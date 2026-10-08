Rezerviștii care au fost chemați miercuri la poligonul de tragere de la Domnești, Ilfov, au avut parte de o zi însorită de instrucție. Peste 100 de militari ieșiți la pensie au tras cu pistoale de calibru 9 mm, iar la ora prânzului au luat masa alături de ministrul Miruță. Șeful de la Apărare s-a remarcat printr-o ținută de iarnă, când afară erau 27 de grade.

Încă de la primele ore ale dimineții, peste 100 de rezerviști care au lucrat ca militari s-au strâns la poligonul Domnești din județul Ilfov, acolo unde și-au făcut instructajul pentru sesiunea de tragere.

Exercițiul nu a fost lipsit de mici incidente. În timpul tragerii, pistolul unui rezervist s-a blocat pentru puțină vreme, dar situația a fost rezolvată de militarii profesioniști de la unitatea militară aflată pe Șoseaua de Centură a Capitalei.

Meniul de la popotă

După instrucție, rezerviștii au avut parte de o masă delicioasă, preparată la popotă, „ca pe vremuri”.

Militarii chemați la exercițiul MOBEX B-IF-26 s-au bucurat de o ciorbă țărănească fierbinte, iar la felul doi s-a servit tradiționala fasole cu ciolan și cârnați, alături de o salată de varză albă.

„Asta da mâncare, făcută la popotă. Mereu a fost atât de bună”, spune unul dintre rezerviștii aflați la masă.

Radu Miruță, la masă cu rezerviștii

Lângă foștii militari chemați la instrucție s-a aflat și ministrul Apărării, Radu Miruță, care și-a cărat singur tava cu mâncare.

Miruță a fost însă neinspirat în ceea ce privește „uniforma” purtată la acest eveniment.

Pe un soare ca de vară, cu temperaturi de 26-27 de grade, ministrul interimar de la Armată și Transporturi a purtat o bluză foarte groasă, cu material polar la gât.

„Cifrele arată destul de bine: 85% dintre cei care au fost convocați s-au prezentat până acum la acest exercițiu de mobilizare”, și-a început Radu Miruță discursul de la Unitatea Militară din Domnești.

Marea chemare la unități, până pe 12 octombrie

România își verifică în această săptămână mecanismul prin care își poate completa structurile militare cu personal și resurse, în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-26, desfășurat între 5 și 12 octombrie în municipiul București și județul Ilfov.

O parte dintre rezerviștii din Capitală și Ilfov au fost chemați la unitățile militare în care sunt repartizați, iar miercuri a avut loc în Poligonul de tragere Domnești o secvență de instruire cu rezerviștii.

Exercițiul este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit MApN, exercițiul urmărește verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare și, mai concret, a modului în care structurile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale pot fi completate cu resurse umane și materiale.