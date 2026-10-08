Prima pagină » Actualitate » „Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius

„Trăsniți în NATO” ar putea reveni cu Radu Miruță în rol principal: pistoale blocate, fasole cu ciolan și un ministru care se îmbracă de iarnă la 27 de grade Celsius

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rezerviștii care au fost chemați miercuri la poligonul de tragere de la Domnești, Ilfov, au avut parte de o zi însorită de instrucție. Peste 100 de militari ieșiți la pensie au tras cu pistoale de calibru 9 mm, iar la ora prânzului au luat masa alături de ministrul Miruță. Șeful de la Apărare s-a remarcat printr-o ținută de iarnă, când afară erau 27 de grade.

Vezi galeria foto
26 poze

Încă de la primele ore ale dimineții, peste 100 de rezerviști care au lucrat ca militari s-au strâns la poligonul Domnești din județul Ilfov, acolo unde și-au făcut instructajul pentru sesiunea de tragere.

Exercițiul nu a fost lipsit de mici incidente. În timpul tragerii, pistolul unui rezervist s-a blocat pentru puțină vreme, dar situația a fost rezolvată de militarii profesioniști de la unitatea militară aflată pe Șoseaua de Centură a Capitalei.

Meniul de la popotă

După instrucție, rezerviștii au avut parte de o masă delicioasă, preparată la popotă, „ca pe vremuri”.

Militarii chemați la exercițiul MOBEX B-IF-26 s-au bucurat de o ciorbă țărănească fierbinte, iar la felul doi s-a servit tradiționala fasole cu ciolan și cârnați, alături de o salată de varză albă.

„Asta da mâncare, făcută la popotă. Mereu a fost atât de bună”, spune unul dintre rezerviștii aflați la masă.

Așa arată meniul pentru rezerviștii de la Domnești, compus din ciorbă de porc și fasole cu ciolan și cârnați

Radu Miruță, la masă cu rezerviștii

Lângă foștii militari chemați la instrucție s-a aflat și ministrul Apărării, Radu Miruță, care și-a cărat singur tava cu mâncare.

Miruță a luat masa alături de rezerviști

Miruță a fost însă neinspirat în ceea ce privește „uniforma” purtată la acest eveniment.

Pe un soare ca de vară, cu temperaturi de 26-27 de grade, ministrul interimar de la Armată și Transporturi a purtat o bluză foarte groasă, cu material polar la gât.

Radu Miruță a purtat o bluză mult prea groasă pentru cele 26-27 de grade de la ora prânzului

„Cifrele arată destul de bine: 85% dintre cei care au fost convocați s-au prezentat până acum la acest exercițiu de mobilizare”, și-a început Radu Miruță discursul de la Unitatea Militară din Domnești.

Marea chemare la unități, până pe 12 octombrie

România își verifică în această săptămână mecanismul prin care își poate completa structurile militare cu personal și resurse, în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-26, desfășurat între 5 și 12 octombrie în municipiul București și județul Ilfov.

O parte dintre rezerviștii din Capitală și Ilfov au fost chemați la unitățile militare în care sunt repartizați, iar miercuri a avut loc în Poligonul de tragere Domnești o secvență de instruire cu rezerviștii.

Exercițiul este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit MApN, exercițiul urmărește verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare și, mai concret, a modului în care structurile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale pot fi completate cu resurse umane și materiale.

Comentarii 2
  • /d.c. The Hunter

    O..prosteala. Bani, timp si munitie cheltuite pentru satifacerea teribilismului impostorului din fruntea Ministerului Apararii, Radu Mirută!
    Daca imi explica cineva cu ce anume iese întarita securitatea nationala dupa acest tip de convocare a rezervistilor fosti militari profesionisti, pentru exercitii de tragere cu pistolul si imbuibarea lor cu fasole cu ciolan si carnati pe spinarea contribuabililor, eu imi dau foc la livretul militar de ofiter in rezerva!

  • /d.c. The Hunter

    1. Armata lui Nicusor Dan, Bolojan si Miruță, nu-i numai parazita si supraponderala la propriu, ci si burdușita cu generali!
    Romania are 69 000 de militari actrivi, si 110 generali si amirali! Adica 1 general la 682 de militari. E ca si cum un autobus de 40 de calatori ar avea nevoi de 6 soferi sa-l conduca.
    Pentru comparatie: Armata SUA, o armata activa si nu una de parada ca a Romaniei, are 800 generali la 1.300.000 militari, adica 1 general la 1.625 militari.
    Pe timpul comunismului, regimentul unde mi-am facut stagiu militar obligatoriu avea 800 de militari, iar comandantul de regiment era un maior, adjunct fiind un capitan.
    Acum, unități cu 200–300 de oameni au comandanti un general, la fel si structurile administrative, direcțiile din minister, sau servicii care nu au nici macar 100 de oameni!
    Avansările „onorifice” la pensie, cu zeci de generali care nu au comandat niciodată trupe merg ”brici”!
    Armata romana e o inflație de grade, nu o structură militară profesionista si eficienta.

    2. Deci, comandantul regimentului cu 800 de oameni unde am facut eu armata pe timpul comunismului era maior, adică un om care chiar știa meserie. Adjunctul era căpitan, adică un om care muncea, nu se plimba cu mapa. Amandoi participau ”per pedes” ca si noi, la marșurile de 38 de km pana la poligoinul de tragere si inapoi. Nu vedeai in regiment ofiteri sau subofiteri supraponderali!
    Generalii erau rari, și aveau responsabilități reale.
    Armata avea atunci cu adevarat logică organizatorica ierarhica si era funcțională, piramidală, antrenata.
    Sistematic, pentru a recupera o parte din cheltuielile cu armata, statul trimitea militarii (soldati, ofiteri si subofiteri) la cele mai grele munci, dar si la interventii in cele mai periculoase locuri!
    Armata actuală e birocratică, parazitata, corupta, politizată, ”sedentara”, cocoloșita si..caricaturala! Militarii sunt obezi si antrenati de mantuiala, dar bine platiti si plini de privilegii!
    1 general la 682 de militari!! Penibil!

    3. Armata romana a ajuns sa fie populata cu mascarici burduhosi si cefe porcine, cu pieptul plin de decoratii si o gramada de privilegii, dar daca ii intrebi ce-au facut ca sa le merite, nici ei nu stiu.
    In plus, atunci cand vine timpul sa aiba si ei parte de un pic de actiune si sa demonstreze cat de ”profesionisti” sunt, ori se impusca sau se calca cu tancurile intre ei, ori trag in populatia civila din satele altora (https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/militarii-romani-au-bombardat-din-greseala-un-sat-2383391.html)
    Nici nu-i de mirare daca stai sa te gandesti ca au parte de instructori si conducatori ”generali doctori” de alde Nicolae Ciuca, si ministri ai apararii pe impostori gen Radu Miruță, iar ca Comandanti Supremi geniali si viforosi strategi precum Klaus Iohannis sau Nicusor Dan.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Trapperul Ian, bănuit că ar fi abuzat mai multe tinere. Cântărețul și-ar fi intimidat victimele cu nume grele ale lumii interlope
05:00
Trapperul Ian, bănuit că ar fi abuzat mai multe tinere. Cântărețul și-ar fi intimidat victimele cu nume grele ale lumii interlope
FLASH NEWS Chirurg și fost manager al spitalului din Craiova, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după o intervenție care a cauzat moartea pacientului
23:45
Chirurg și fost manager al spitalului din Craiova, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după o intervenție care a cauzat moartea pacientului
EXCLUSIV Dan Dungaciu se aliniază discursului lui Marco Rubio și spune că europenii „nu au nicio viziune diplomatică”
22:00
Dan Dungaciu se aliniază discursului lui Marco Rubio și spune că europenii „nu au nicio viziune diplomatică”
MARIUS TUCĂ SHOW Europa rămâne fără viziune strategică. Dungaciu: „Dacă ignorăm calea oferită de americani, rămânem cu decenii în urmă”
21:45
Europa rămâne fără viziune strategică. Dungaciu: „Dacă ignorăm calea oferită de americani, rămânem cu decenii în urmă”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu anunță că AUR nu va participa la votul din Parlament al Guvernului Luca Niculescu
21:13
Dan Dungaciu anunță că AUR nu va participa la votul din Parlament al Guvernului Luca Niculescu
SCANDAL O fostă deputată din Republica Moldova acuză politicieni din PNL că ar face parte din rețele pro-ruse din România. Fostul demnitar insistă ca procurorii să investigheze legaturile PNL-iștilor cu oligarhul moldovean Ilan Șor și amenință cu noi dezvăluri și conferințe de presă
18:37
O fostă deputată din Republica Moldova acuză politicieni din PNL că ar face parte din rețele pro-ruse din România. Fostul demnitar insistă ca procurorii să investigheze legaturile PNL-iștilor cu oligarhul moldovean Ilan Șor și amenință cu noi dezvăluri și conferințe de presă
Mediafax
BALA 2, încă un VIS frumos. Ar putea scoate România din criză, dar a fost SUSPENDAT deocamdată
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Cancan.ro
ULTIMA postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă 😢
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru un teren expropriat
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Click
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cancan.ro
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Ce se întâmplă doctore
Semnele discrete ale unui AVC pe care mulți le pun pe seama oboselii. Pot dispărea în câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cele trei băuturi pe care le au în comun persoanele centenare
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
FLASH NEWS Fost ministru PSD propune o comisie de anchetă care să verifice finanțarea sindrofiei de lux a USR-iștilor, la Paris. „Să fie transparență totală”
00:16
Fost ministru PSD propune o comisie de anchetă care să verifice finanțarea sindrofiei de lux a USR-iștilor, la Paris. „Să fie transparență totală”
VIDEO Trump acuză Rusia că „nu spune prea multe” despre ciumă, cum a făcut și China la începutul pandemiei COVID-19
23:12
Trump acuză Rusia că „nu spune prea multe” despre ciumă, cum a făcut și China la începutul pandemiei COVID-19
FLASH NEWS Rubio cere Europei să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărare. Grecia, dată drept exemplu
22:36
Rubio cere Europei să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărare. Grecia, dată drept exemplu
VIDEO Nicuşor Dan a participat la Liturghia de la Biserica Palatului Cotroceni. Ce mesaj a transmis președintele
22:21
Nicuşor Dan a participat la Liturghia de la Biserica Palatului Cotroceni. Ce mesaj a transmis președintele
REACȚIE Cristian Tudor Popescu spune că anchetatorii din dosarul Georgescu ar trebui să pună sub semnul întrebării sursa de venituri a fostului prezidențiabil
21:58
Cristian Tudor Popescu spune că anchetatorii din dosarul Georgescu ar trebui să pună sub semnul întrebării sursa de venituri a fostului prezidențiabil
FLASH NEWS Trump se dezice de doi consilieri care au oferit consultanță electorală unui guvern pro-rus din Bosnia și Herțegovina
21:56
Trump se dezice de doi consilieri care au oferit consultanță electorală unui guvern pro-rus din Bosnia și Herțegovina

Cele mai noi

Trimite acest link pe