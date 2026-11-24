Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca incendiul de la Hotelul Alpin să fi pornit de la o țigară uitată de un turist pe terasa unui apartament. Cauza exactă a focului nu a fost însă stabilită, până în acest moment, în schimb. Vă reamintim că incendiul a fost lichidat abia după 36 de ore, iar misiunea pompierilor a fost una dificilă.
Incendiul a distrus apartamentele situate între etajele 6 și 13 și a afectat aproximativ 3.000 de metri pătrați. Peste 150 de pompieri din șapte județe au intervenit pentru stingerea focului și limitarea extinderii acestuia. Incendiul a izbucnit duminică, în jurul orei 19:30, în zona mansardei și a terasei unui apartament de la etajele superioare.
Flăcările s-au extins ulterior la acoperiș, fațadă și ultimele 3 niveluri ale hotelului. Aproximativ 150 de turiști și angajați au fost evacuați, fără să fie raportate victime. Alimentarea cu gaz și energie electrică a complexului a fost întreruptă. Acum, anchetatorii cercetează modul în care incidentul a avut loc.
Una dintre ipotezele care ar fi luate în calcul de anchetatori face referire la o țigară uitată aprinsă de un turist pe terasa unui apartament, arată Antena 3 CNN.
Pe site-ul oficial, reprezentanții hotelului au transmis un comunicat de presă, în urma incendiului devastator de duminică seara.
„Hotel Alpin: Situația este sub control. Nu există victime, iar toți oaspeții sunt în siguranță.
Conducerea Hotelului Alpin din Poiana Brașov informează că, în urma incendiului izbucnit în această seară la nivelul terasei unui apartament superior, toți oaspeții și membrii personalului sunt în siguranță, nefiind înregistrate victime.
Datorită intervenției prompte și profesioniste a echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, incendiul a fost stabilizat, iar echipele de intervenție continuă operațiunile necesare pentru eliminarea oricărui risc.
Încă din primele momente, prioritatea absolută a conducerii hotelului a fost protejarea vieții și siguranței oaspeților și angajaților. Au fost luate toate măsurile necesare pentru gestionarea situației în condiții de maximă responsabilitate.
Dorim să transmitem un mesaj ferm de liniștire tuturor oaspeților, familiilor acestora și partenerilor noștri: nu există victime, iar siguranța persoanelor aflate în hotel este asigurată.
Adresăm mulțumiri echipajelor ISU Brașov, serviciilor de urgență și tuturor celor implicați în intervenție pentru mobilizarea exemplară, profesionalismul și rapiditatea cu care au acționat.
Hotel Alpin colaborează îndeaproape cu autoritățile competente, iar evaluarea situației și stabilirea cauzelor incendiului vor fi realizate în urma verificărilor de specialitate.
Regretăm disconfortul și îngrijorarea provocate de acest incident și îi asigurăm pe toți oaspeții și partenerii noștri de întreaga noastră responsabilitate și implicare.
Siguranța oamenilor a fost, este și va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a transmis conducerea Hotelului Alpin.