Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca incendiul de la Hotelul Alpin să fi pornit de la o țigară uitată de un turist pe terasa unui apartament. Cauza exactă a focului nu a fost însă stabilită, până în acest moment, în schimb. Vă reamintim că incendiul a fost lichidat abia după 36 de ore, iar misiunea pompierilor a fost una dificilă.

Incendiul a distrus apartamentele situate între etajele 6 și 13 și a afectat aproximativ 3.000 de metri pătrați. Peste 150 de pompieri din șapte județe au intervenit pentru stingerea focului și limitarea extinderii acestuia. Incendiul a izbucnit duminică, în jurul orei 19:30, în zona mansardei și a terasei unui apartament de la etajele superioare.

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Cum ar fi izbucnit incendiul devastator de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov

Flăcările s-au extins ulterior la acoperiș, fațadă și ultimele 3 niveluri ale hotelului. Aproximativ 150 de turiști și angajați au fost evacuați, fără să fie raportate victime. Alimentarea cu gaz și energie electrică a complexului a fost întreruptă. Acum, anchetatorii cercetează modul în care incidentul a avut loc.

Una dintre ipotezele care ar fi luate în calcul de anchetatori face referire la o țigară uitată aprinsă de un turist pe terasa unui apartament, arată Antena 3 CNN.

Ce au transmis reprezentanții hotelului

Pe site-ul oficial, reprezentanții hotelului au transmis un comunicat de presă, în urma incendiului devastator de duminică seara.