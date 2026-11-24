Președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan. Acesta efectuează marţi o vizită oficială în România, în cadrul căreia va avea și o întâlnire cu prim-ministrul Luca Niculescu. Anul acesta, pe 17 decembrie, se împlinesc 35 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Republica Armenia.

Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan

După primirea oficială care a avut loc la ora 11:00, Nicușor Dan și Nikol Pashinyan, cei doi vor purta convorbiri tête-à-tête şi convorbiri oficiale, urmate de declaraţii de presă comune, care vor avea loc în jurul orei 12:30.

Potrivit Administrației Prezidențiale, printre temele de discuţie care vor fi abordate, se află „relaţia bilaterală solidă şi prietenia strânsă dintre România şi Republica Armenia, bazate pe respect reciproc, valori comune şi legături istorice profunde, cooperarea regională, precum şi sprijinul ţării noastre pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană”.

După conferința de presă de la Cotroceni, prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, va avea o întrevedere cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria, urmată de declaraţii de presă comune, programate la ora 15:50.