Invitat în emisiunea „Agricultura la Raport”, de la AGRO TV, Ionuț Lupu, director executiv al Asociației Crescătorilor de Vaci „HolsteinRo”, a comentat directiva europeană EUDR care ar putea aduce, cel mai probabil, scumpiri la mai multe categorii de alimente.

Soia din America de Sud s-a scumpit

Acests a arătat că scumpirea vine ca o consecință a viitoarei taxări a defrișărilor din America de Sud.

„Întreaga Europă taxează defrișările din America de Sud. Și acolo unde s-au tăiat pădurile tropicale și s-au transformat acele terenuri în culturi de soia. Probabil că soia care va ajunge în Europa va fi mai scumpă cu 20-30 de dolari, o taxă suplimentară. Principala sursă de proteină este șrot de soia, pe care îl importăm preponderent din America de Sud. Deci dacă mai venim cu o nouă taxă care va scumpi șrotul de soia care e la un nivel de sus, vorbim de o carne, de un lapte, de un ou mai scump”, a spus Ionuț Lupu.

EUDR, produse fără defrișări

De notat că EUDR — Regulamentul (UE) 2023/1115 — interzice plasarea pe piața UE, punerea la dispoziție și exportul a 7 produse de bază – vite, cacao, cafea, ulei de palmier, cauciuc, soia și lemn – precum și a produselor derivate din ele, dacă provin de pe terenuri defrișate după 31 decembrie 2020 sau au fost produse ilegal în țara de origine.

Pentru fiecare lot, operatorul trebuie să facă dovada — inclusiv geolocalizarea parcelelor de proveniență — și să depună o declarație de diligență necesară (DDS) într-un sistem informatic al UE înainte de a introduce produsul pe piață, mai scrie sursa citată. După două amânări, regulamentul se aplică de la 30 decembrie 2026 pentru operatorii mari și mijlocii, respectiv de la 30 iunie 2027 pentru micro și micile întreprinderi.