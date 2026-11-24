Într-o postare pe rețelele sociale, Ambasada SUA la București avertizează că folosirea vizei turistice pentru a naște în Statele Unite, în scopul obținerii cetățeniei americane pentru copil, reprezintă un abuz.

Ambasada SUA la București avertizează că persoanele care folosesc viza turistică pentru a naște în Statele Unite ale Americii și ascund scopul real al călătoriei riscă revocarea vizei și interdicția de a mai călători în țară.

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„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize. Titularii de viză care prezintă, în mod fals, scopul călătoriei lor riscă să li se REVOCE viza și să nu mai poată călători, în viitor, în Statele Unite”, a notat Ambasada SUA la București pe Facebook.

Departamentul de Stat precizează pentru ce poate fi folosită viza de turist. Aceasta permite călătorii de scurtă durată pentru vacanțe, vizite la rude și prieteni sau tratamente medicale. În schimb, nașterea unui copil în SUA pentru obținerea cetățeniei americane nu este un scop permis pentru această viză.

„Turismul pentru naştere (călătoriile al căror scop principal este naşterea unui copil în Statele Unite pentru ca acesta să obţină cetăţenia americană) nu este permis în baza unei vize de vizitator”, precizează instituţia.

Departamentul de Stat explică faptul că viza permite călătoria până la un punct de intrare în SUA. Însă, aceasta nu garantează accesul în țară. Decizia finală aparține ofițerilor Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP), care pot aproba sau refuza intrarea.

Avertisment pentru americanii din România

De altfel, recent, Ambasada SUA la București a transmis un avertisment pentru americanii din România. Autoritățile americane au emis o alertă de securitate pentru cetățenii SUA aflați în Europa sau care urmează să călătorească în zonă. Avertismentul vizează riscul unor posibile atacuri teroriste în zone turistice și la evenimente publice din perioada sărbătorilor de iarnă. Mesajul a fost distribuit și de Ambasada SUA la București.

Ambasadele SUA le recomandă americanilor din Europa să evite neatenția în zonele aglomerate, la târgurile de Crăciun și în zonele turistice. Aceștia sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților. Avertismentul vine după atacul din Cracovia, soldat cu șase morți și 15 răniți. Mai multe informații AICI.

„Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, cetățenii americani ar trebui să rămână vigilenți față de ceea ce se întâmplă în jurul lor și să aplice măsuri adecvate de siguranță personală și de conștientizare a situației. Adunările mari și evenimentele publice pot reprezenta o țintă de oportunitate pentru grupări teroriste și infractori. Teroriștii, inclusiv cei care acționează singuri, pot ataca fără prea mult avertisment sau chiar fără niciun avertisment, vizând locuri turistice precum piețe, noduri de transport, centre comerciale, lăcașuri de cult și alte spații publice”, se arată în avertismentul publicat de ambasadele americane.

Sursă foto: Facebook / U.S. Embassy Bucharest