Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat duminică 25 octombrie la DIGI 24 că sistemul de meditații ar trebui fiscalizat. Totodată acesta a atras atenția că recurgerea pe scară largă la pregătirea suplimentară în particular indică probleme în sistemul public de învățământ.

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Sorin Costreie susține nevoia unei educații personalizate, adaptate ritmului de învățare al fiecărui elev.

„Trebuie fiscalizat, dar arată că și acolo este o problemă. Dacă școala era cum trebuie, nu existau meditații„, a declarat Costreie, referindu-se la pregătirea suplimentară pe care elevii o fac în afara orelor de curs.

„Eu cred că trebuie să le oferim educație personalizată”

Acesta a subliniat că școala ar trebui să răspundă mai bine nevoilor individuale ale copiilor, având în vedere că aceștia nu asimilează informațiile în același ritm.

„Eu cred că trebuie să le oferim educație personalizată. Unii dintre copii pot să rămână mai în urmă, alții mai înainte„, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, amploarea fenomenului meditațiilor reprezintă un semnal privind dificultățile sistemului de învățământ de a asigura pregătirea necesară tuturor elevilor în cadrul școlii.