Azi încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Guvern. Procedura durează două zile

Luni, 28 septembrie, de la ora 14:00, încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Procedura durează două zile și fiecare dintre miniștrii propuși va fi audiat câte o oră, la cererea premierului desemnat Siegfried Mureșan.
Mureșan este al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la data de 5 mai, în urma moțiunii de cenzură.
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Orarul audierilor:
Luni, 28 septembrie, audierile vor avea loc între orele 14 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:
- Ora 14.00 – Sebastian Burduja, Ministrul Energiei
- Ora 15.00 – Tánczos Barna, Viceprim-ministru, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Ora 16.00 – Radu Miruță, Viceprim-ministru, Ministrul Apărării Naționale
- Ora 17.00 – Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
- Ora 18.00 – Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor
- Ora 19.00 – Irineu Darău Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Marți, 29 septembrie, audierile vor avea loc între orele 10 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:
- Ora 10.00 – Mircea Abrudean Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne
- Ora 11.00 – Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene
- Ora 12.00 – Raluca Turcan, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
- Ora 13.00 – Oana Gheorghiu, Ministrul Sănătății
- Ora 14.00 – Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe
- Ora 15.00 – Andrea Chiș, Ministrul Justiției
- Ora 16.00 – Bulcsú Koppány Ötvös, Ministrul Culturii
- Ora 17.00 – Mihai Dimian, Ministrul Educatiei și Cercetării
- Ora 18.00 – Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
- Ora 19.00 – Diana Buzoianu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă dimineaţa la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.
Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Cabinet
Echipa alături de care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:
- Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru
- Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru
- Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru
- Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei
- Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor
- Oana Ţoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe
- Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii
- Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii
- Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
- Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale
- Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene
- Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
- Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor
- Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei
- Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii
- Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării
Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).