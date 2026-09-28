Azi încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Guvern. Procedura durează două zile

Luni, 28 septembrie, de la ora 14:00, încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Procedura durează două zile și fiecare dintre miniștrii propuși va fi audiat câte o oră, la cererea premierului desemnat Siegfried Mureșan.

Mureșan este al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la data de 5 mai, în urma moțiunii de cenzură.

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Orarul audierilor:

Luni, 28 septembrie, audierile vor avea loc între orele 14 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:

Ora 14.00 – Sebastian Burduja, Ministrul Energiei

Ora 15.00 – Tánczos Barna, Viceprim-ministru, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ora 16.00 – Radu Miruță, Viceprim-ministru, Ministrul Apărării Naționale

Ora 17.00 – Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Ora 18.00 – Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor

Ora 19.00 – Irineu Darău Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Marți, 29 septembrie, audierile vor avea loc între orele 10 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:

Ora 10.00 – Mircea Abrudean Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne

Ora 11.00 – Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ora 12.00 – Raluca Turcan, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Ora 13.00 – Oana Gheorghiu, Ministrul Sănătății

Ora 14.00 – Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe

Ora 15.00 – Andrea Chiș, Ministrul Justiției

Ora 16.00 – Bulcsú Koppány Ötvös, Ministrul Culturii

Ora 17.00 – Mihai Dimian, Ministrul Educatiei și Cercetării

Ora 18.00 – Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Ora 19.00 – Diana Buzoianu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă dimineaţa la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.

Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Cabinet

Echipa alături de care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei

Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor

Oana Ţoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii

Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).