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Ion Cristoiu: America nu dărâmă guverne. Le bombardează!

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„Ediția tipărită a Wall Street Journal nu conține paragraful care a declanșat în România un scandal, având drept temă eroul martir Ilie Bolojan, acest Decebal de la Oradea, erou martir, luptător pentru independență, suveranistul Ilie Bolojan, care a căzut, n-a murit ca Nicolae Ceaușescu sau ca mareșalul Antonescu, a căzut prin moțiune de cenzură, dar e în continuare premier, de vreo jumătate de an, pentru că s-a opus exercitării în România a intereselor americane, care interese contravin intereselor poporului român”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

„Paragraful ăsta ar fi fost normal să fie în ediția tipărită de vreo 10 ori dat. El a fost scos și niște coțofani și coțofene s-au adresat nu conducerii ziarului, ci unuia dintre autori. Dar e clar de aceea au scos acel paragraf, care a fost „șoc și groază”. Din punctul meu de vedere, în acele afirmații adresate, atribuite ambasadoarei americane, eu disociez, cred că a zis: „nu există nicio probă”. Și ce a zis ea? Că „America dărâmă guverne”. Nu! America le bombardează!

De când a venit Trump la putere nici măcar nu mai are Consiliu de Securtate, de fațadă. Să dăm exemplul Venezuelei: l-a capturat pe președintele ales, l-a arestat, nu a dărâmat guvernul, l-a arestat. În Iran? Acolo a bombardat și a omorât toată conducerea. În Afganistan… SUA dărâmă guverne? Nu. Ea țara cu totul. Vezi Groenlanda. (…). Deci, a te uimi că o ambasadoare ar fi zis asta, păi Donald Trump spune în fiecare zi că schimbă guvernul din Cuba. Singura obiecție a mea e că ea s-ar fi lăudat cu dărâmarea guvernului Bolojan. Nu cred că în cazul de față, în România e nevoie doar să gândești să cadă guvernul, și cade. Deci, din acest punct de vedere, America nu dărâmă guverne, le bombardează”, a mai spus scriitorul.

Comentarii 1
  • Vasile Cristian

    „Să ne păstrăm calmul și să aplicăm legile europene în vigoare atunci când unii încearcă să le ocolească pentru a interveni asupra alegerilor. Au făcut-o în România și, desigur, va trebui să fie făcută, dacă va fi necesar, și în Germania.”Thierry Breton , oare de ce toți au uitat aceste vorbe

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