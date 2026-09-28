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PSD a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu: Mureșan, decuplat total de România/ Nu cedăm șantajului politic

Ruxandra Radulescu
PSD a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu: Mureșan, decuplat total de România/ Nu cedăm șantajului politic
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Conducerea reunită a Partidului Social Democrat a decis în cadrul Consiliului Politic Național, cu unanimitate de voturi, să nu voteze învestirea lui Siegfried Mureșan.

UPDATE 3: Întrebat cu privire la discuțiile pe care le-a avut cu ambasadoarea SUA, în Grecia, Sorin Grindeanu a declarat:

„Eu nu am discutat în niciun moment despre contracte de gaze. Am avut la putere în aceste luni cel mai antiamerican Guvern la putere de la Revoluție încoace și asta demonstrează că avem nevoie de un Guvern care să pună relația cu SUA pe făgașul normal.

Dincolo de încercarea de a distruge relația cu SUA este încercarea de a-i crea o aură lui Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA din Grecia.

UPDATE 2: Sorin Grindeanu a declarat că aplicarea măsurilor din programul lui Siegfried Mureșan ar duce la un deficit de peste 7% din PIB.

„Vedem un program de guvernare care spune cum va continua austeritatea lui Bolojan și cum îi va favoriza pe cei bogati în defavoarea celor cu venituri mici și medii. Este un program fără surse de finanțare și fără studii de impact.
Cei care susțin aceste măsuri amenință că România va intra în junk dacă nu îl votăm, dar o simplă analiză ne arată că aplicarea acestor măsuri ar duce la un deficit de peste 7 % din PIB. PSD va vota doar un guvern pro-români

PSD va fi prezent în plen. O să avem o ședință cu grupurile reunite la ora 13:00. Recomandarea e să fim în sală pentru că altfel vom prelungi momentul în care va exista acest vot negativ.

Mureșan este decuplat total de România. Nu cedăm șantajului politic”, a declarat Sorin Grindeanu după CPN.

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UPDATE: PSD a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Siegfried Mureșan

Știre inițială:

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis în urmă cu o săptămână să nu susţină Guvernul Mureşan, aceasta fiind recomandarea care trebuie supusă votului în Consiliului Politic Naţional, care este forul politic care ia decizii în situaţii de acest tip.

„Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, săptămâna trecută, că parlamentarii social-democraţi nu vor susţine Guvernul propus de Mureşan şi că sunt pregătiţi pentru eventuale alegeri anticipate. Totodată, liderul PSD i-a cerut lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul.

„Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiţi. Sigur, cel mai repede se pot organiza, din calculele noastre, alegere anticipate, dacă s-ar da drumul procedurii săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie.

Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa sunt convins, şi n-am niciun fel de ezitare în a spune, că vor pica ei în ea”, a afirmat Grindeanu săptămâna trecută la Craiova.

„Să-şi depună mandatul”

Liderul PSD a spus că, din punct de vedere economic, alegerile anticipate reprezintă însă o variantă care ar trebui evitată.

„Din punct de vedere economic nu e o situaţie pe care România şi-ar dori-o. Eu cred că e o situaţie pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureşan, să venim cu o soluţie serioasă şi să avem rapid un guvern. Asta este soluţia potrivită pentru România. De aceea am şi făcut apel în urmă şi azi şi ieri. Hai să scurtăm perioada. Să-şi depună mandatul. Pentru că nu-şi doreşte să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureşan. Prin tot ceea ce a făcut de joi seara de când a fost nominalizat şi până acum ne-a arătat că nu-şi doreşte voturile Partidului Social Democrat”, a mai spus Grindeanu.

Siegfried Mureșan recunoaște că nu are majoritatea pentru învestirea Guvernului

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, 25 septembrie, la Parlament, atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși de PNL, USR și UDMR. Gestul vine în condițiile în care premierul desemnat recunoaște că nu are, deocamdată, majoritatea necesară pentru ca Guvernul său să treacă de votul de învestitură.

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