Siegfried Mureșan, mesaj de sprijin pentru Fritz în ziua show-ului de adio de la Timișoara

Show-ul pe care l-a dat Dominic Fritz cu ocazia plecării din fruntea Primăriei Timișoara nu a trecut neobservat. Și premierul desemnat Siegfried Mureșan a scris un mesaj în urma evenimentului de adio al liderului USR. Concret, europarlamentarul liberal care așteaptă voturile Parlamentului se declară convins că Fritz „va continua să facă lucruri bune pentru România și Timișoara și de acum încolo”.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Siegfried Mureșan a scris, în ultimele luni, a avut ocazia să-l cunoască mai bine pe Dominic Fritz.

„Un om integru, corect”

„Am văzut un om integru, corect, muncitor, interesat cu adevărat să facă bine Timișoarei și României”, l-a caracterizat premierul desemnat pe Fritz.

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Deși declarat incompatibil de ANI, președintele USR a părăsit funcția de primar al Timișoarei doar după ce Curtea Constituțională a dat ok-ul unei legi a integrității votată în Parlament. A fost nevoie de intervenția magistraților CCR pentru ca omul „integru, corect și muncitor” văzut de Siegfried Mureșan să renunțe la mandatul de primar… și beneficiile aferente.

Potrivit lui Mureșan, „faptul că, de mulți ani, încă dinainte de a intra în politică, s-a evidențiat prin acțiuni de voluntariat în Timișoara, sprijinind, deopotrivă, copiii și adulții din categoriile vulnerabile, merită tot respectul nostru”.

Pentru Siegfried Mureșan, primarul Fritz „a modernizat orașul prin îmbunătățirea drumurilor, a transportului în comun și prin investiții în infrastructura școlară. Sunt sigur că va continua să facă lucruri bune pentru România și Timișoara și de acum încolo”.

„Îmi pare rău pentru atacurile nejustificate la care a fost supus în ultima perioadă”, a continuat europarlamentarul PNL.

Fritz, revoluționar de weekend

Duminică, președintele USR a transformat evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă” într-un mesaj de mobilizare politică pentru simpatizanții săi. Înaintea încetării mandatului său de primar, Fritz a deturnat scopul inițial al unui eveniment important către propriul interes.

Gestul incompatibilului Dominic Fritz a fost taxat de Radu Marinescu și Alexandru Rogobete.

„Nu au murit eroii ca să dea alibiuri”, a scris Marinescu pe social media. În același ton a comentat și fostul ministru al Sănătății, Rogobete precizând că Dominic Fritz încearcă „să confiște politic” Revoluția din 1989. „TIMIȘOARA NU ESTE FRITZ. IAR REVOLUȚIA DIN 1989 NU ESTE USR!”, a scris Rogobete.