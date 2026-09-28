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Cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul

Elena Popescu
Cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul
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Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni, 28 septembrie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 06:48:31.

Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a fost unul slab și s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3,3. Mișcarea seismică a avut loc la 80,7 kilometri adâncime, conform datelor furnizate de INCDFP.

Unde s-a produs cutremurul

Epicentrul a fost localizat la 38 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău și 73 de kilometri est de Sfântu Gheorghe. Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 84 de kilometri est de Brașov, 96 de kilometri nord-est de Ploiești și 98 de kilometri sud de Bârlad.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

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