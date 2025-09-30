AUR convoacă Congresul Național la Alba Iulia, pe 30 noiembrie: „Un moment de bilanț și reafirmare a angajamentului față de români”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își pregătește unul dintre cele mai importante momente din calendarul intern al formațiunii politice. Biroul Național de Conducere a hotărât marţi convocarea Congresului Național al partidului, care va avea loc pe 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia.

Data și locul nu au fost alese întâmplător. Alba Iulia este locul de unde AUR și-a început oficial parcursul politic și, în același timp, orașul-simbol al Marii Uniri, pe care formațiunea îl invocă frecvent ca punct de reper pentru mesajul său suveranist.

„Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, transmite formațiunea condusă de George Simion.

Foto: Medaifax/ Andreea Alexandru