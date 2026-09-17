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Ce program are Nicușor Dan după marele anunț cu privire la desemnarea următorului prim-ministru al României. Președintele pleacă spre Suceava

Flavius Niculescu
Ce program are Nicușor Dan după marele anunț cu privire la desemnarea următorului prim-ministru al României. Președintele pleacă spre Suceava
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După anunțul pe care îl va face joi, 17 septembrie, la ora 17:00, când este așteptat să desemneze următorul prim-ministru al României, președintele Nicușor Dan va părăsi capitala, cu destinația Suceava. De acolo, va pleca mai departe spre Ucraina, unde va participa la Summit-ul Carpaților, organizat în weekend-ul 18-20 septembrie, în stațiunea montană Bukovel. Printre țările care iau parte la eveniment, se mai numără și Slovacia, Austria, Cehia sau Arabia Saudită.

Ulterior, Nicușor Dan se va întoarce în țară, la Bistrița, cu prilejul participării la evenimentul de inaugurare a unui spital, pentru ca, mai apoi, pe 22 septembrie, să zboare spre Statele Unite ale Americii, unde va conduce delegația României la sesiunea cu numărul 81 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York.

Ce mesaj va transmite Nicușor Dan la summit-ul din Ucraina / „România deține cel mai lung segment al arcului carpatic”

„Președintele Nicușor Dan va accentua în cadrul reuniunii faptul că România deține cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafața totală a acestui lanț muntos la nivel european, având, în concordanță, un profil solid și activ în cooperarea regională.

De asemenea, Președintele va evidenția faptul că, din punctul de vedere al României, succesul unei platforme regionale carpatice se bazează pe o cooperare eficientă și integrată, care să aducă plusvaloare, să consolideze buna cooperare existentă și buna-vecinătate între țările implicate, să promoveze schimburile economice, investițiile în regiune și proiectele care ajung efectiv la comunități, alături de utilizarea inteligentă a ansamblului de inițiative și resurse existente pentru viitorul european comun”, au precizat reprezentanții Administrației Prezidențiale.

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