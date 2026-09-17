Gheorghe Piperea spune, pe surse, pe cine ar propune Nicușor Dan pentru funcția de premier: „În proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate”

Consultările tensionate de joi, 17 septembrie, de la Palatul Cotroceni, între partidelele politice și președintele Nicușor Dan, pentru desemnarea unui premier, au generat mai multe scenarii. Șeful statului va face marele anunț la ora 17:00 în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit deputatului Gheorghe Piperea, președintele ar urma să-l nominalizeze pe Siegfried Mureșan, propunerea din partea PNL-USR. În acest context, alegerile anticipate ar fi inevitabile, argumentează deputatul AUR.

„Din surse politice rezultă că nominalizarea de premier ar putea fi Siegfried Mureșan.

Dacă o să fie așa, îmi va fi fost clar că Nicușorișor vrea, de fapt, alegeri anticipate.

Siegfried nu va fi votat de PSD.

Cu atât mai puțin, nu va fi votat de AUR”, spune Piperea, într-o postare pe Facebook.

„Nici cei din PNL – aripa Bolojan nu o să îl voteze”

Piperea susține că Siegfried Mureșan nu va fi votat nici măcar de tabăra pro-Bolojan din interiorul PNL, cu atât mai puțin de către PSD sau AUR. Alegerile anticipate ar fi singura soluție, potrivit deputatului.

„Aș plusa cu asta: Siegfried este atât de arogant și închipuit și bruxelez încât nici cei din PNL – aripa Bolojan nu o să îl voteze.

Așadar, în proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple încă de acum enșpe săptămâni, când a picat Veștea.

Hai Liberare!”, mai adaugă Piperea.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc chiar înainte de Adunarea Generală a ONU

Președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament s-au prezentat astăzi la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu Nicușor Dan, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Partidele parlamentare și-au exprimat pozițiile.

Formațiunea SOS a fost singura care nu s-a prezentat la negocieri. Președintele României va susține o conferință de presă astăzi, de la ora 17:00. Șeful statului este așteptat să desemneze noul premier.

Consultările de joi au loc într-un moment important și din perspectiva calendarului președintelui. Începând de vineri, Nicușor Dan are programate mai multe deplasări externe, iar sâmbătă urmează să plece spre New York, unde va participa la Adunarea Generală a ONU.