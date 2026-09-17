Alexandru Nazare anunță deblocarea a peste 2 miliarde de lei pentru plăți urgente în Sănătate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, face un prim pas pentru a preîntâmpina blocarea sistemului de sănătate și nu prin creșterea cheltuielilor din acest an ci prin mutarea a 2,085 miliarde de lei din ultimele trei luni ale anului în trimestrul acesta. Măsura a fost luată pentru a nu exista riscul ca unele servicii medicale să nu mai poată fi finanțate de la 1 octombrie. Nazare spune că intervenția de acum nu rezolvă problemele de finanțare din Sănătate ci trebuie identificate cauzele care au condus la blocaj și, ulterior, eliminarea acestora. Recent, fostul ministru, Alexandru Rogobete, a cerut alocarea unor fonduri din rezerva guvernului pentru a debloca situația critică din Sănătate.

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Peste 2 mld. lei pentru plăți urgente în sănătate „Evităm un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a românilor.

Am aprobat la Finanțe retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea şi disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III. Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, astfel încât obligațiile ajunse mai repede la plată în sănătate să poată fi achitate.

Facem această mutare într-un moment în care presiunea asupra finanțării sistemului a devenit vizibilă, iar în ultima perioadă a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie. În administrarea bugetului, astfel de riscuri trebuie identificate din timp și gestionate înainte de a se transforma în blocaje„, a scris ministrul pe Facebook.

„Banii, pentru facturi existente nu pentru alte cheltuieli”

Ministrul precizează că mutarea banilor era o soluție necesară pentru moment dar nu trebuie să devină o obișnuință.

„Banii acoperă servicii medicale și dispozitive deja acordate pacienților, precum și medicamente deja eliberate. Vorbim, așadar, despre facturi care există și trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi.

Prin această mutare depășim presiunea imediată și reducem riscul unui blocaj de finanțare la intrarea în luna octombrie. Este o soluție necesară acum, dar nu trebuie confundată cu rezolvarea problemelor structurale ale finanțării sănătății.

Aici trebuie să fim foarte clari. Putem reașeza calendarul banilor pentru a trece de un moment dificil, dar nu putem transforma astfel de intervenții într-un mod permanent de funcționare„, a precizat Alexandru Nazare. „Sănătatea are nevoie de mai multă predictibilitate” Alexandru Nazare spune că măsura luată nu rezolvă situația ci trebuie identificate cauzele care au determinat-o, astfel încât să nu se mai repete.

„Ca Minister al Finanțelor, avem responsabilitatea să asigurăm finanțarea obligațiilor statului, dar și să protejăm sustenabilitatea bugetului. De aceea, orice resurse suplimentare sau orice flexibilitate bugetară trebuie să meargă în paralel cu măsuri concrete de reformă, eficientizare și control al cheltuielilor.

Sănătatea are nevoie de mai multă predictibilitate, de un control mai bun al cheltuielilor și de o legătură mult mai clară între obligațiile asumate și resursele disponibile. Are nevoie, în același timp, ca fiecare leu alocat să producă servicii medicale mai bune pentru pacienți.

Intervenția de acum rezolvă presiunea imediată. Următorul pas trebuie să fie reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni. Un buget sănătos nu înseamnă doar să găsim bani atunci când apar probleme, ci să construim un sistem în care cheltuielile sunt previzibile, controlate și eficiente„, a conchis ministrul.

situației critice din sistemul sanitar Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete , a avertizat recent asuprași a solicitat alocarea de fonduri din sistemul de rezervă al Guvernului. Rogobete a criticat vehement afirmațiile directorului Casei de Sănătate, Horațiu Moldovan, și a atras atenția că România se îndreaptă către cea mai profundă criză sanitară din ultimii ani.