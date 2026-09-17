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Vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește standarde pentru viitorul guvern: „principiile pe care s-a bazat guvernarea lui Ilie Bolojan”

Olga Borșcevschi
Vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește standarde pentru viitorul guvern:
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Oana Gheorghiu, membru PNL, dezvăluie discuțiile de la negocierile de la Palatul Cotroceni. Vicepremierul demis transmite printr-un mesaj postat pe Facebook, un mesaj similar cu cel al lui Ilie Bolojan, liderul partidului, și vorbește despre disciplină bugetară și o economie cinstită.

Mesajul Oanei Gheorghiu

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Gheorghiu transmite că PNL vrea o guvernare bazată pe modelul lui Ilie Bolojan. Adică, banii publici să meargă doar în investiții reale, iar cheltuielile statului să fie ținute sub control.

„Am participat astăzi la negocierile de la Cotroceni, în delegația condusă de președintele PNL Ilie Bolojan. Așa cum am transmis și în pozițiile noastre din ultimele luni, românii vor un stat care își respectă cetățenii prin fapte concrete și care își asumă gestionarea responsabilă a țării. Controlul asupra finanțelor publice rămâne esențial. România nu mai poate trăi pe datorie, pe consum și pe promisiuni politicianiste lipsite de orice acoperire.

Această disciplină bugetară înseamnă oprirea risipei, cheltuirea transparentă și alocarea banilor publici acolo unde schimbă cu adevărat vieți: în educație, sănătate, infrastructură, comunități și investiții care creează locuri de muncă.

Avem nevoie de o economie bazată pe muncă cinstită, competență, inovație și productivitate. De energie accesibilă pentru oameni și pentru firme. De o administrație fără birocrație, mai aproape de comunități și mai puțin preocupată să își întrețină propriile beneficii.

Eficiența guvernului se măsoară prin servicii publice care funcționează, prin reguli corecte pentru toți cetățenii, nu doar pentru cei cu privilegii, prin proiecte duse până la capăt și prin capacitatea de a spune adevărul, inclusiv atunci când este greu.

Acestea sunt principiile pe care s-a bazat guvernarea lui Ilie Bolojan, iar românii onești au apreciat că țara poate fi guvernată și altfel decât am fost obișnuiți în ultimii ani.

Românii vor în continuare o direcție limpede și oameni competenți, care să lucreze pentru interesul public.
Acesta trebuie să fie standardul pentru orice viitoare formulă de guvernare”, a scris Oana Gheorghiu pen Facebook.

Presedintele Romaniei, primeste delegatia Partidului National Liberal (PNL), in cadrul consultarilor oficiale desfasurate la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat la functia de prim-ministru, in Bucuresti, joi, 17 septembrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Ce a declarat Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a cerut un premier credibil și o echipă competentă, indiferent cine va conduce Palatul Victoria. El a precizat că principala provocare este păstrarea controlului asupra finanţelor publice, în principal pe reducerea cheltuielilor statului, dar şi să urmărească proiectele din domeniul energetic pentru ca în următorii ani preţul energiei să fie mai redus, şi să continue reformele din administraţie

Consultări la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a discutat joi cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupului parlamentar al minorităților naționale, POT, Grupului parlamentar Uniți pentru România și ai Grupului PACE – Întâi România, în cadrul consultărilor demarate pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Delegația S.O.S. România nu a participat la consultări.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va susține, la ora 17:00, declarații de presă la Palatul Cotroceni.

Sursa foto: Mediafax

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