AUR propune deblocarea sumelor restante pentru concedii medicale prin compensare fiscală

AUR a depus în Parlament o inițiativă legislativă care permite compensarea sumelor pe care statul le datorează angajatorilor pentru concediile medicale cu taxele și impozitele pe care aceștia le au de achitat.

Inițiativa vine în sprijinul antreprenorilor români și urmărește eliminarea unui blocaj administrativ care afectează sever lichiditatea firmelor. Inițiativa extinde compensarea, la cererea angajatorului, pentru sumele deja aprobate la restituire.

Potrivit inițiatorilor, în prezent, statul întârzie luni întregi plata unor sume datorate firmelor pentru concediile medicale, cu toate că solicită în continuare achitarea la termen a obligațiilor fiscale. Prin acest proiect, inițiat de senatorul AUR Cătălin Silegeanu, se propune stingerea reciprocă a creanțelor dintre stat și angajatori, fără a crea facilități fiscale și fără a diminua obligațiile datorate bugetului de stat.

„Am depus un proiect de lege în sprijinul tuturor antreprenorilor. Statul datorează bani angajatorilor pentru concedii medicale, iar aceiași angajatori datorează taxe și impozite statului. În loc să păstreze două circuite separate, legea va permite stingerea lor reciprocă, la cererea angajatorului. Asta va reduce presiunea asupra lichidităților firmelor, va ajuta la plata mai rapidă a altor obligații și va îmbunătăți conformarea voluntară. Este o soluție punctuală, practică și ușor de apărat”, a declarat senatorul AUR Cătălin Silegeanu.

De asemenea, în expunerea de motive se arată că măsura răspunde unei probleme cronice în ascensiune.

Datele oficiale indică o creștere semnificativă a obligațiilor restante reprezentând concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, de la 3,375 miliarde lei la sfârșitul anului 2023 la 4,084 miliarde lei la sfârșitul anului 2024. Aproape întreaga sumă vizează persoanele juridice, ceea ce confirmă impactul puternic asupra mediului de afaceri și nevoia unei intervenții legislative urgente.

Prin această inițiativă, AUR promovează soluții concrete pentru toți cei care participă la economie.

