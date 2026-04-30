Premierul României și președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan a declarat joi într-un interviu la Rock FM că va construi o „alternativă” pentru „România modernă” dacă moțiunea depusă contra Guvernului său de PSD și AUR va trece la votul de marți.

Bolojan anunță că având în vedere experiența acumulată și voturile obținute de el, dar și voturile PNL, va iniția o „alternativă politică”.

„În perioada următoare… voi construi o alternativă în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, guvernând onest, corect, realizând condiții bune pentru oameni și respectându-i pe cetățeni”, a declarat premierul Bolojan.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și Grupul Pace va fi dezbătută săptămâna viitoare.

