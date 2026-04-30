Ce carte se pregătea să citească Bolojan și nu a mai putut din cauza moțiunii. „Este o carte albastră”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-un interviu pentru Rock FM că turbulenţele din politică i-au întrerupt lectura. Mai ales că şi-a cumpărat şi o „carte albastră” în care „n-a apucat să intre”.

Realizatorul interviului i-a transmis premierului o întrebare din partea ascultătorilor, despre ultima carte pe care o citeşte.

„A apărut o carte pe care am apucat să o răsfoiesc, dar dat fiind turbulențele nu am apucat să intru în ea. Am luat-o, cred, săptămâna trecută. Este Hayek (n.r. Friedrich August von Hayek), «Constituția libertății». Este o carte albastră și el este un autor totuși inspirațional, așa, economic și asta îmi propun să citesc în perioada următoare”, spune Bolojan.

Numai că apariţia moţiunii de cenzură PSD-AUR-PACE a apărut intempestiv şi a întrerupt lectura premierului.

„Dar n-a fost timp de citit în ultima perioadă. În general citesc pentru că asta, pentru mine, e o formă de delectare. Unii oameni aleargă, unii se delectează într-un fel sau altfel. Pentru mine, cititul reprezintă ceva și o formă de delectare”, a mai spus acesta.

