Prețul petrolului explodează: peste 126 de dolari/baril, cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani

Cotațiile petrolului au depășit pragul de 126 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani, în contextul temerilor privind prelungirea conflictului dintre SUA și Iran și posibila extindere a blocadei asupra porturilor iraniene, transmite CNN.

Creșterea vine după ce Donald Trump ar fi discutat cu consilierii săi menținerea blocadei navale asupra Iranului, inclusiv posibilitatea unei închideri pe termen mai lung a Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol și gaze la nivel global, arată CNN, citată de Mediafax.

Creșteri masive pe piețele energetice

Petrolul Brent, referința globală, a urcat cu peste 12% într-un interval de 24 de ore, stabilizându-se ulterior în jurul valorii de 124 de dolari pe baril. În același timp, petrolul WTI a depășit pragul de 110 dolari pe baril. Creșterea prețurilor este alimentată de blocajul negocierilor dintre SUA și Iran și de reducerea drastică a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, unde tranzitul de petroliere a scăzut spre zero. Potrivit International Energy Agency, criza reprezintă „cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie” pentru piețele globale de energie.

Creșterea prețului petrolului se reflectă deja în costurile pentru consumatori. În Statele Unite, prețul mediu al benzinei a ajuns la aproximativ 4,23 dolari pe galon. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Specialiștii alertează că prețurile ridicate la energie vor afecta nu doar carburanții, ci și o gamă largă de produse. De la materiale plastice și textile până la bunuri de larg consum.

Prelungirea blocadei Ormuzului va duce la explozia prețurilor la petrol

Analiștii spun că, în lipsa redeschiderii rapide a Strâmtorii Ormuz, prețurile petrolului ar putea continua să crească. „În acest moment, nu există decât o direcție pentru prețuri”, a declarat Vandana Hari, expert în piețele energetice.

În același timp, oficialii iranieni minimalizează impactul blocadei, susținând că aprovizionarea internă nu este afectată. Totuși, liderii militari de la Teheran avertizează că o prelungire a blocadei ar putea provoca un răspuns. Creșterea cotațiilor petrolului complică și deciziile băncilor centrale.

Economiștii avertizează că inflația ar putea rămâne ridicată mai mult timp, astfel amânând reducerea dobânzilor. Potrivit analiștilor, dacă perturbările persistă în a doua jumătate a anului, există riscul declanșării unei recesiuni globale.

