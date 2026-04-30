Patru cetățeni români se află la bordul unei nave sechestrate de iranieni. Anunțul MAE

Ruxandra Radulescu
Patru cetățeni români se află la bordul unei nave sechestrate de iranieni. Anunțul MAE

Patru români se află pe bordul MSC Francesca, o navă sechestrată în urmă cu peste o săptămână de autoritățile iraniene. Situația lor este monitorizată de Ambasada României din Iran, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

MAE a transmis că cei patru români de la bordul navei MSC Francesca au o stare de sănătate bună și se află în afara oricărui pericol.

„Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autoritățile iraniene.

Ambasada a întreprins demersuri pe lângă autoritățile competente locale care au transmis că cei patru cetățeni se află în siguranță și în stare bună de sănătate.

Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situaţia şi sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor.

Totodată, precizăm că la Ambasadă nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară cu privire la acest caz.

MAE reamintește și cu această ocazie că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență pe teritoriul Republicii Islamice Iran au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Teheran: +98 21 77647570”, se arată în comunicatul transmis de MAE.

