AUR se retrage de la alegerile din Moldova, cu două zile înainte de vot: „Nu vrem să fim ACUZAȚI că ne-am implicat în afacerile unui alt stat”

Partidul condus de Georoge Simion a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că se retrage din competiția electorală din Republica Moldova, programată pentru duminică, 28 septembrie. „Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă”, se arată într-un comunicat al AUR.

„Vreau să anunțăm la această conferință de presă retragerea AUR din competiția electorală din Republica Moldova. Am fost acuzați de vrute și nevrute, dar nu vrem să fragmentăm și mai mult votul pentru alegerile din data de 28 septembrie”, a explicat Cristina Dascălu.

„Moldova trebuie să adere la NATO”

Dascălu le-a transmis cetățenilor moldoveni să iasă masiv la vot și să voteze „contra partidelor care se identifică fie ca pro-ruse, fie așa-zise pro-europene”.

„Trebuie să spunem clar și răspicat că Republica Moldova trebuie să adere la NATO. Or, nu există niciun stat fost membru al blocului comunist sau al Uniunii Sovietice care să fi ajuns în Uniunea Europeană spre a-și asigura bunăstarea până să obțină securitatea NATO”, a declarat Valeriu Munteanu, prim-vicepreședinte AUR Moldova.

Și senatorul Petrișor Peiu a precizat că AUR va continua să sprijine cooperarea României cu Republica Moldova. El a amintit de proiectul „Fondul Moldova”, o inițiativă legislativă care prevede un capital de 250 de milioane de euro pentru investiții în statul vecin.

„AUR rămâne în continuare atașat ideii de integrare economică a României cu Republica Moldova, rămâne în continuare atașat ideii de a stimula și de a crește investițiile românești în celălalt stat românesc, Republica Moldova, motiv pentru care noi am depus la Parlament o inițiativă legislativă pentru înființarea fondului Moldova, un fond care va fi înființat cu un capital de 250 de milioane de euro”, a spus Petrișor Peiu.

Potrivit unui comunicat de presă al AUR, mai multe formațiuni și personalități unioniste vor face un apel de vot pentru partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc.

Sursa: AUR

Foto: Facebook + Mediafax

