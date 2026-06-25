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Avocatul Toni Neacșu explică de ce e îngrozit Nicușor Dan: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”

Avocatul Toni Neacșu explică de ce e îngrozit Nicușor Dan: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”
Avocatul Toni Neacșu
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Avocatul Toni Neacșu susține că răspunsul dat de președintele Nicușor Dan în Polonia la întrebările jurnaliștilor legate de o eventuală suspendare trădează o stare de îngrijorare față de evoluția raporturilor de forță din Parlament. „Suspendarea este o măsură foarte gravă, nu trebuie să o trivializăm”, a spus joi șeful statului.

Fostul membru al CSM afirmă că suspendarea președintelui este o decizie eminamente politică, necondiționată de existența unei încălcări grave a Constituției, și avertizează că, în actualul context parlamentar, o majoritate ar putea declanșa procedura indiferent de avizul consultativ al Curții Constituționale.

Întrebat dacă se așteaptă să se ajungă la suspendare, președintele spune că „suspendarea este o măsură foarte gravă, nu trebuie să o trivializăm. În raportul cu cetățenii, cu simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, dar îi asigură că tot timpul am acționat de bună credință”.

Suspendarea ține de voința unei majorități parlamentare, nu de încălcarea sau nu a Constituției

Neacșu a explicat care sunt mecanismele juridice ale suspendării și a precizat, că în conjunctura politică actuală „e posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”.

„Președintele Nicușor Dan e speriat! E singura impresie pe care mi-a lăsat-o discuția cu presa din seara asta.
Cât despre suspendare o informație importantă: nu este o răspundere juridică condiționată de încălcarea gravă sau nu a Constituției, ci exclusiv una politică. Ai voința unei majorități parlamentare să suspende Președintele și să-l trimită la referendumul de demitere, o faci ușor, indiferent că a încălcat sau nu Constituția.
Dovada sunt cele 2 suspendări ale președintelui Traian Băsescu în care Curtea Constituțională l-a ținut de 2 ori în brațe, dând aviz negativ suspendării. Doar că avizul CCR e facultativ (consultativ), adică Parlamentul ține seama de el doar dacă vrea”, a scris Neacșu pe pagina de Facebook.

Neacșu: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”

Avocatul a explicat că în actualul context „pragurile imposibile” pentru referendumul de demitere nu mai există.

„Așa că Nicușor Dan e speriat, chiar îngrozit, mai ales că pragurile imposibile pentru referendumul de demitere nu mai există. Metoda eratei nu funcționează de două ori, împrejurările legislative s-au schimbat.
Poate nu azi, nu mâine, ci poimâine, dar cred că realizează că e posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul.
PS Dacă va fi demis asta nu o vor face auriștii și suveraniștii ci exact cei care l-au votat să ajungă acolo și astfel i-au dat un mandat de încredere pe 5 ani. Acum doar și-ar retrage mandatul, nu e nici o dramă. Asta de justiție divină și democrație în mișcare”, adaugă avocatul.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii politici români

Nicușor Dan se întoarce joi seară din Polonia unde a participat la summitul Flancului Estic. Ziua de vineri este dedicată discuțiilor cu partidele, iar sâmbătă revine în Polonia pentru o întâlnire bilaterală cu președintele Karol Nawrocki, dar o desemnare poate fi făcută în weekend dacă se ajunge la un acord, au declarat surse apropiate președintelui Nicușor Dan.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii celor patru formațiuni implicate în negocieri: PSD, PNL, USR și UDMR. După consultările cu partidele, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină vineri cu concluziile negocierilor dintre ele privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare vineri.

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